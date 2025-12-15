Массированные атаки рф усложнили работу энергосистемы на юге и востоке Украины - Госэнергонадзор

Массированные российские атаки усложнили работу энергосистемы на юге и востоке Украины. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Как отметил Замулко, на юге Украины, в частности в Одессе, Николаеве и Херсонской области, зафиксированы значительные отключения. И хотя энергетики работают над восстановлением электроснабжения, около 430 тысяч потребителей пока остаются без света.

Общее состояние энергосистемы остается напряженным. Массированные атаки, которые произошли в субботу и повторяются ежедневно, снижают уровень надежности поставки электроэнергии потребителям - отметил он.

Также очень сложной является ситуация в Днепропетровской и Донецкой областях - там отсутствует достаточное количество генерации, и применяются длительные графики отключения.

Балансировка энергосистемы сейчас затруднена из-за поражения мощных сетей и объектов НЭК "Укрэнерго", что влияет на графики подачи электроэнергии. В то же время аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно - заявил Замулко.

Он добавил, что графики отключений пересматриваются для минимизации неудобств для населения и обеспечения критической инфраструктуры.

Напомним

По данным опроса КМИС, более 57% украинцев заявили, что причиной отсутствия света являются российские удары по украинской энергетике. Еще 29% обвиняют в этом украинские власти: они считают, что власти приняли недостаточно мер для подготовки к массированным российским обстрелам.