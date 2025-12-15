$42.190.08
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 8304 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
09:35 • 11951 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
07:53 • 14716 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 15748 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 17074 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 23885 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 32550 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28667 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
14 грудня, 12:56 • 38434 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Масовані атаки рф ускладнили роботу енергосистеми на півдні та сході України - Держенергонагляд

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Близько 430 тисяч споживачів на півдні залишаються без світла, а в Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються тривалі графіки відключень.

Масовані атаки рф ускладнили роботу енергосистеми на півдні та сході України - Держенергонагляд

Масовані російські атаки ускладнили роботу енергосистеми на півдні та сході України. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Замулко, на півдні України, зокрема в Одесі, Миколаєві та Херсонській області, зафіксовані значні відключення. І хоча енергетики працюють над відновленням електропостачання, близько 430 тисяч споживачів поки що залишаються без світла.

Загальний стан енергосистеми залишається напруженим. Масовані атаки, які відбулися у суботу та повторюються щодня, знижують рівень надійності постачання електроенергії споживачам

- зазначив він.

Також дуже складною є ситуація в Дніпропетровській і Донецькій областях - там відсутня достатня кількість генерації, і застосовуються тривалі графіки відключення.

Балансування енергосистеми наразі ускладнене через ураження потужних мереж і об’єктів НЕК "Укренерго", що впливає на графіки подачі електроенергії. Водночас аварійно-відновлювальні роботи ведуться цілодобово

 - заявив Замулко.

Він додав, що графіки відключень переглядаються для мінімізації незручностей для населення та забезпечення критичної інфраструктури.

Нагадаємо

За даними опитування КМІС, понад 57% українців заявили, що причиною відсутності світла є російські удари по українській енергетиці. Ще 29% звинувачують в цьому українську владу: вони вважають, що влада вжила недостатньо заходів для підготовки до масованих російських обстрілів.

Євген Устименко

