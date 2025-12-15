Масовані атаки рф ускладнили роботу енергосистеми на півдні та сході України - Держенергонагляд

Масовані російські атаки ускладнили роботу енергосистеми на півдні та сході України. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Замулко, на півдні України, зокрема в Одесі, Миколаєві та Херсонській області, зафіксовані значні відключення. І хоча енергетики працюють над відновленням електропостачання, близько 430 тисяч споживачів поки що залишаються без світла.

Загальний стан енергосистеми залишається напруженим. Масовані атаки, які відбулися у суботу та повторюються щодня, знижують рівень надійності постачання електроенергії споживачам - зазначив він.

Також дуже складною є ситуація в Дніпропетровській і Донецькій областях - там відсутня достатня кількість генерації, і застосовуються тривалі графіки відключення.

Балансування енергосистеми наразі ускладнене через ураження потужних мереж і об’єктів НЕК "Укренерго", що впливає на графіки подачі електроенергії. Водночас аварійно-відновлювальні роботи ведуться цілодобово - заявив Замулко.

Він додав, що графіки відключень переглядаються для мінімізації незручностей для населення та забезпечення критичної інфраструктури.

Нагадаємо

За даними опитування КМІС, понад 57% українців заявили, що причиною відсутності світла є російські удари по українській енергетиці. Ще 29% звинувачують в цьому українську владу: вони вважають, що влада вжила недостатньо заходів для підготовки до масованих російських обстрілів.