Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Нацгвардії внаслідок стрілянини біля Білого дому

27 листопада, 22:24 • 9838 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 20672 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 21093 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 31899 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 37562 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 21747 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 31276 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 24459 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14661 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 18118 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
“Динамо” поступилося кіпрській “Омонії” у Лізі конференційPhoto27 листопада, 20:03 • 4328 перегляди
Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"Photo27 листопада, 21:41 • 4440 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться27 листопада, 22:59 • 8232 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto00:57 • 4644 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери01:30 • 5058 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 23689 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 25069 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 1326 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 29661 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 50699 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 84037 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 99448 перегляди
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Нацгвардії внаслідок стрілянини біля Білого дому

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про смерть 20-річної військовослужбовиці Нацгвардії Сари Бекстром, яка отримала поранення під час стрілянини біля Білого дому. Другий гвардієць, 24-річний Ендрю Вулф, перебуває у критичному стані.

Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Нацгвардії внаслідок стрілянини біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Національної гвардії, яка отримала поранення внаслідок стрілянини біля Білого дому. Про це інформує Fox News, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, померла 20-річна військовослужбовиця Нацгвардії Західної Вірджинії Сара Бекстром.

Сара Бекстром із Західної Вірджинії, одна з гвардійців, про яких ми говоримо, шанована, молода, чудова жінка, розпочала службу в червні 2023 року, виявивши себе найвидатнішою людиною. Вона щойно померла

- сказав президент США під час свого звернення до Дня подяки.

За його словами, другий боєць Національної гвардії, 24-річний Ендрю Вулф, залишається у критичному стані.

Нагадаємо

26 листопада у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох Нацгвардійців.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал, який іммігрував до США у 2021 році.

"Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну": Трамп про стрілянину поблизу Білого дому26.11.25, 22:39 • 5662 перегляди

Вадим Хлюдзинський

