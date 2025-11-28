Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Нацгвардії внаслідок стрілянини біля Білого дому
Президент США Дональд Трамп повідомив про смерть 20-річної військовослужбовиці Нацгвардії Сари Бекстром, яка отримала поранення під час стрілянини біля Білого дому. Другий гвардієць, 24-річний Ендрю Вулф, перебуває у критичному стані.
Президент США Дональд Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Національної гвардії, яка отримала поранення внаслідок стрілянини біля Білого дому. Про це інформує Fox News, пише УНН.
Деталі
За словами Трампа, померла 20-річна військовослужбовиця Нацгвардії Західної Вірджинії Сара Бекстром.
Сара Бекстром із Західної Вірджинії, одна з гвардійців, про яких ми говоримо, шанована, молода, чудова жінка, розпочала службу в червні 2023 року, виявивши себе найвидатнішою людиною. Вона щойно померла
За його словами, другий боєць Національної гвардії, 24-річний Ендрю Вулф, залишається у критичному стані.
Нагадаємо
26 листопада у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох Нацгвардійців.
Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал, який іммігрував до США у 2021 році.
