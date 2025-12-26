США ужесточили правила въезда для владельцев "грин-карт" и виз, новые законы вступили в силу 26 декабря
С 26 декабря Министерство внутренней безопасности США ввело новые протоколы иммиграционного контроля. Теперь обязательное фотографирование всех неграждан США, включая владельцев Грин-карт, в каждом пункте въезда и выезда.
С 26 декабря 2025 года Министерство внутренней безопасности США (DHS) ввело в действие новые протоколы иммиграционного контроля. Главным изменением стала обязательная фотосъемка всех неграждан США, включая законных постоянных жителей (владельцев Грин-карт), в каждом пункте въезда и выезда. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Детали
Новые правила охватывают даже те группы, которые ранее были освобождены от биометрии: детей до 14 лет и взрослых старше 79 лет. Помимо фотофиксации, сотрудники Таможенной и пограничной службы получили право требовать отпечатки пальцев и сканирование радужной оболочки глаза для сверки со Службой проверки путешественников. Полное развертывание системы во всех аэропортах и портах займет от трех до пяти лет.
Списки высокого риска и усиленные проверки
Особое внимание уделяется гражданам 19 стран, среди которых Афганистан, Иран, Куба, Венесуэла, Сирия и Туркменистан. Для владельцев Грин-карт из этих государств введен тщательный пересмотр статусов и обязательные дополнительные интервью на границе. Причиной такого шага официально названо "беспокойство относительно стандартов проверки и способности этих стран выдавать безопасные документы".
Введение интегрированной биометрической системы въезда-выезда, по заявлению Службы проверки путешественников, поможет решить проблемы национальной безопасности.
Это позволяет эффективнее выявлять террористические угрозы, бороться с использованием фальшивых документов и отслеживать лиц, превысивших срок разрешенного пребывания в США
Рекомендации для путешественников
Эксперты предупреждают о возможных задержках при прохождении пограничного контроля и длительном рассмотрении новых иммиграционных заявок. Владельцам Грин-карт рекомендуется:
- Всегда иметь при себе актуальные регистрационные документы.
- Быть готовыми к детальным опросам относительно места жительства и поездок.
- Консультироваться с адвокатами перед выездом из США, особенно гражданам стран из "красного списка".
