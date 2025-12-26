$41.930.22
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 10319 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 20975 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 16134 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 14166 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 16431 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18837 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 36091 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 16959 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 33503 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
публикации
Эксклюзивы
США ужесточили правила въезда для владельцев "грин-карт" и виз, новые законы вступили в силу 26 декабря

Киев • УНН

 • 70 просмотра

С 26 декабря Министерство внутренней безопасности США ввело новые протоколы иммиграционного контроля. Теперь обязательное фотографирование всех неграждан США, включая владельцев Грин-карт, в каждом пункте въезда и выезда.

США ужесточили правила въезда для владельцев "грин-карт" и виз, новые законы вступили в силу 26 декабря

С 26 декабря 2025 года Министерство внутренней безопасности США (DHS) ввело в действие новые протоколы иммиграционного контроля. Главным изменением стала обязательная фотосъемка всех неграждан США, включая законных постоянных жителей (владельцев Грин-карт), в каждом пункте въезда и выезда. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Новые правила охватывают даже те группы, которые ранее были освобождены от биометрии: детей до 14 лет и взрослых старше 79 лет. Помимо фотофиксации, сотрудники Таможенной и пограничной службы получили право требовать отпечатки пальцев и сканирование радужной оболочки глаза для сверки со Службой проверки путешественников. Полное развертывание системы во всех аэропортах и портах займет от трех до пяти лет.

Списки высокого риска и усиленные проверки

Особое внимание уделяется гражданам 19 стран, среди которых Афганистан, Иран, Куба, Венесуэла, Сирия и Туркменистан. Для владельцев Грин-карт из этих государств введен тщательный пересмотр статусов и обязательные дополнительные интервью на границе. Причиной такого шага официально названо "беспокойство относительно стандартов проверки и способности этих стран выдавать безопасные документы".

Трамп приостанавливает лотерею "грин-карт" для иностранцев: в чем причина19.12.25, 09:48 • 3411 просмотров

Введение интегрированной биометрической системы въезда-выезда, по заявлению Службы проверки путешественников, поможет решить проблемы национальной безопасности.

Это позволяет эффективнее выявлять террористические угрозы, бороться с использованием фальшивых документов и отслеживать лиц, превысивших срок разрешенного пребывания в США 

– отметили чиновники.

Рекомендации для путешественников

Эксперты предупреждают о возможных задержках при прохождении пограничного контроля и длительном рассмотрении новых иммиграционных заявок. Владельцам Грин-карт рекомендуется:

  • Всегда иметь при себе актуальные регистрационные документы.
    • Быть готовыми к детальным опросам относительно места жительства и поездок.
      • Консультироваться с адвокатами перед выездом из США, особенно гражданам стран из "красного списка".

        Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне02.12.25, 23:01 • 12520 просмотров

        Степан Гафтко

