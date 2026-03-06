Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана Мессі
Київ • УНН
Дональд Трамп прийняв чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана Ліонеля Мессі. Президент обговорив з командою зовнішню політику та військову операцію США проти Ірану.
Президент США Дональд Трамп провів урочисту зустріч із гравцями та тренерським штабом клубу "Інтер Маямі", які стали переможцями чемпіонату Major League Soccer. Головною подією заходу стала присутність капітана команди та легенди світового футболу Ліонеля Мессі, якого глава держави особисто привітав із черговим титулом. Про це пише УНН.
Деталі
Журналісти, присутні на заході, повідомили, що під час спілкування з Мессі та іншими гравцями Трамп зосередив увагу на питаннях зовнішньої політики. Президент детально розповідав спортсменам про перебіг військової операції США проти Ірану, що триває в регіоні Перської затоки.
Візит "Інтер Маямі" став традиційним заходом для вшанування спортивних досягнень.
У вас є некрасиві гравці? Знаєте, мені некрасиві хлопці подобаються набагато більше
