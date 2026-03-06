Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана Мессі

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 11846 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 17825 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 43007 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 78713 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 46395 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 41904 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 67507 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25784 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49362 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 80056 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
65%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 52828 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 53647 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 23295 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 12057 перегляди
Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана17:28 • 8818 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 23317 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 52856 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 67507 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 76947 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 77136 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Алі Хаменеї
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Азербайджан
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 6666 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 12069 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 34625 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 41694 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 56795 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
The Guardian
Fox News

Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана Мессі

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Дональд Трамп прийняв чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана Ліонеля Мессі. Президент обговорив з командою зовнішню політику та військову операцію США проти Ірану.

Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана Мессі

Президент США Дональд Трамп провів урочисту зустріч із гравцями та тренерським штабом клубу "Інтер Маямі", які стали переможцями чемпіонату Major League Soccer. Головною подією заходу стала присутність капітана команди та легенди світового футболу Ліонеля Мессі, якого глава держави особисто привітав із черговим титулом. Про це пише УНН.

Деталі

Журналісти, присутні на заході, повідомили, що під час спілкування з Мессі та іншими гравцями Трамп зосередив увагу на питаннях зовнішньої політики. Президент детально розповідав спортсменам про перебіг військової операції США проти Ірану, що триває в регіоні Перської затоки.

Візит "Інтер Маямі" став традиційним заходом для вшанування спортивних досягнень.

У вас є некрасиві гравці? Знаєте, мені некрасиві хлопці подобаються набагато більше

- несподівано заявив Трамп під час прийому, звертаючись до Мессі.

Візова реформа Трампа: учасники ЧС-2026 та великих ліг отримали "зелене світло" на в'їзд до США16.01.26, 05:02 • 6359 переглядiв

Степан Гафтко

СпортСвіт
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран