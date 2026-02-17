$43.100.11
Пленкович отверг просьбу Венгрии о транзите российской нефти через хорватский нефтепровод

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Премьер Хорватии Андрей Пленкович отклонил просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти, обвинив Будапешт в манипуляциях. Венгрия назвала Хорватию «ненадежным транзитером», стремящимся к монополии.

Пленкович отверг просьбу Венгрии о транзите российской нефти через хорватский нефтепровод
Фото: Bloomberg

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил скептицизм по поводу официального обращения Будапешта и Братиславы с требованием разрешить транспортировку российской нефти морским путем через Адриатический трубопровод. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Хорватский лидер подчеркнул, что Загреб не собирается становиться инструментом для обхода санкций и поддержания энергетической зависимости региона от Москвы, особенно после остановки транзита через нефтепровод "Дружба". Венгрия и Словакия, которые ранее получили исключения от США и ЕС на покупку российского сырья, теперь пытаются найти альтернативные маршруты после прекращения поставок по территории Украины.

Политическое противостояние вокруг нефтепровода JANAF

Хорватское правительство настаивает, что мощностей нефтепровода JANAF вполне достаточно для обеспечения Венгрии и Словакии нероссийской нефтью, однако Будапешт сознательно игнорирует эту возможность. Андрей Пленкович обвинил венгерские власти в манипуляциях и "военном спекулянтстве", подчеркнув, что Хорватия готова быть надежным партнером только в вопросе диверсификации источников энергии.

Венгрия поддерживает мирные усилия США в Украине, заявил Орбан16.02.26, 14:00 • 3010 просмотров

Это абсолютно неправдивая версия венгерских властей и компании MOL, которая полностью искажает факты. Janaf имеет все возможности для поставки необходимой сырой нефти, но Венгрия продолжает держаться за более дешевые российские источники, ссылаясь на отсутствие альтернатив, которые на самом деле существуют

– заявил Андрей Пленкович.

Реакция Венгрии и обвинения в монополизме

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на позицию Загреба, назвав Хорватию "ненадежным транзитером", который пытается нажиться на кризисе путем повышения тарифов. Венгерская сторона утверждает, что Хорватия препятствует свободному рынку, чтобы установить монополию над энергетическим сектором соседних государств.

Хорватия фактически пытается нажиться на ситуации. Они хотят помешать нам покупать российскую нефть, чтобы обеспечить себе монополию над Венгрией и заработать на нас еще больше денег

 – подчеркнул Сийярто.

Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины15.02.26, 23:02 • 13034 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Андрей Пленкович
Петер Сийярто
Bloomberg L.P.
Братислава
Европейский Союз
Хорватия
Словакия
Венгрия
Будапешт
Украина