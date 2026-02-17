Пленкович отверг просьбу Венгрии о транзите российской нефти через хорватский нефтепровод

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил скептицизм по поводу официального обращения Будапешта и Братиславы с требованием разрешить транспортировку российской нефти морским путем через Адриатический трубопровод. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Хорватский лидер подчеркнул, что Загреб не собирается становиться инструментом для обхода санкций и поддержания энергетической зависимости региона от Москвы, особенно после остановки транзита через нефтепровод "Дружба". Венгрия и Словакия, которые ранее получили исключения от США и ЕС на покупку российского сырья, теперь пытаются найти альтернативные маршруты после прекращения поставок по территории Украины.

Хорватское правительство настаивает, что мощностей нефтепровода JANAF вполне достаточно для обеспечения Венгрии и Словакии нероссийской нефтью, однако Будапешт сознательно игнорирует эту возможность. Андрей Пленкович обвинил венгерские власти в манипуляциях и "военном спекулянтстве", подчеркнув, что Хорватия готова быть надежным партнером только в вопросе диверсификации источников энергии.

Это абсолютно неправдивая версия венгерских властей и компании MOL, которая полностью искажает факты. Janaf имеет все возможности для поставки необходимой сырой нефти, но Венгрия продолжает держаться за более дешевые российские источники, ссылаясь на отсутствие альтернатив, которые на самом деле существуют

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на позицию Загреба, назвав Хорватию "ненадежным транзитером", который пытается нажиться на кризисе путем повышения тарифов. Венгерская сторона утверждает, что Хорватия препятствует свободному рынку, чтобы установить монополию над энергетическим сектором соседних государств.

Хорватия фактически пытается нажиться на ситуации. Они хотят помешать нам покупать российскую нефть, чтобы обеспечить себе монополию над Венгрией и заработать на нас еще больше денег