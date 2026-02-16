$43.100.11
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Виктор Орбан
Сергей Марченко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьковская область
Китай
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Отопление
Дипломатка

Венгрия поддерживает мирные усилия США в Украине, заявил Орбан

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет поддерживать мирные усилия США по прекращению войны РФ против Украины. Орбан считает, что война не началась бы, если бы Дональд Трамп был президентом США.

Венгрия поддерживает мирные усилия США в Украине, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия "будет продолжать поддерживать мирные усилия", которые США возглавляют для прекращения войны РФ против Украины, о чем заявил во время пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Если бы Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, эта война не началась бы", - сказал Орбан.

Рубио обещает поддержку США премьеру Венгрии Орбану накануне напряженных выборов

"И если бы он сейчас не был президентом, мы даже не имели бы шанса положить конец войне мирным путем", - заявил премьер Венгрии.

Орбан добавил, что Венгрия "остается готовой" предоставить площадку для мирного саммита в Будапеште, если это возможно.

Дополнение

Венгрия, отмечает издание, находится в разногласиях с другими западными странами из-за сохранения Орбаном связей с Россией и отказа поставлять оружие Украине.

Венгрия, пишет издание, также выступила против планов Европейской комиссии по поэтапному прекращению импорта всего российского газа и СПГ в ЕС до конца 2027 года, что усилило раскол с Брюсселем в отношениях с Москвой.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Марко Рубио
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина