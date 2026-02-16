Венгрия поддерживает мирные усилия США в Украине, заявил Орбан
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет поддерживать мирные усилия США по прекращению войны РФ против Украины. Орбан считает, что война не началась бы, если бы Дональд Трамп был президентом США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия "будет продолжать поддерживать мирные усилия", которые США возглавляют для прекращения войны РФ против Украины, о чем заявил во время пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
"Если бы Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, эта война не началась бы", - сказал Орбан.
"И если бы он сейчас не был президентом, мы даже не имели бы шанса положить конец войне мирным путем", - заявил премьер Венгрии.
Орбан добавил, что Венгрия "остается готовой" предоставить площадку для мирного саммита в Будапеште, если это возможно.
Дополнение
Венгрия, отмечает издание, находится в разногласиях с другими западными странами из-за сохранения Орбаном связей с Россией и отказа поставлять оружие Украине.
Венгрия, пишет издание, также выступила против планов Европейской комиссии по поэтапному прекращению импорта всего российского газа и СПГ в ЕС до конца 2027 года, что усилило раскол с Брюсселем в отношениях с Москвой.