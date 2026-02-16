Угорщина підтримує мирні зусилля США в Україні, заявив Орбан
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина підтримуватиме мирні зусилля США щодо припинення війни РФ проти України. Орбан вважає, що війна не почалася б, якби Дональд Трамп був президентом США.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина "продовжуватиме підтримувати мирні зусилля", які США очолюють для припинення війни рф проти України, про що заявив під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо у Будапешті, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
"Якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів, ця війна не почалася б", - сказав Орбан.
Рубіо обіцяє підтримку США прем'єру Угорщини Орбану напередодні напружених виборів16.02.26, 13:45 • 1384 перегляди
"І якби він зараз не був президентом, ми навіть не мали б шансу покласти край війні мирним шляхом", - заявив прем'єр Угорщини.
Орбан додав, що Угорщина "залишається готовою" надати майданчик для мирного саміту в Будапешті, якщо це є можливим.
Доповнення
Угорщина, зауважує видання, перебуває у розбіжностях з іншими західними країнами через збереження Орбаном зв'язків із росією та відмови постачати зброю Україні.
Угорщина, пише видання, також виступила проти планів Європейської комісії з поетапного припинення імпорту всього російського газу та СПГ до ЄС до кінця 2027 року, що посилило розкол із Брюсселем у відносинах із москвою.