Угорщина підтримує мирні зусилля США в Україні, заявив Орбан

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Ексклюзив
12:57 • 1302 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 9836 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 11289 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 17648 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 26868 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32844 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62555 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48405 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38596 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35671 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
75%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 10163 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 11370 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 15488 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 12938 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 10272 перегляди
Публікації
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 9836 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62555 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 114735 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 174011 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 102077 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Дніпропетровська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 248 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 19601 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 24036 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 32265 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 30559 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Starlink

Угорщина підтримує мирні зусилля США в Україні, заявив Орбан

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина підтримуватиме мирні зусилля США щодо припинення війни РФ проти України. Орбан вважає, що війна не почалася б, якби Дональд Трамп був президентом США.

Угорщина підтримує мирні зусилля США в Україні, заявив Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина "продовжуватиме підтримувати мирні зусилля", які США очолюють для припинення війни рф проти України, про що заявив під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо у Будапешті, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів, ця війна не почалася б", - сказав Орбан.

Рубіо обіцяє підтримку США прем'єру Угорщини Орбану напередодні напружених виборів16.02.26, 13:45 • 1384 перегляди

"І якби він зараз не був президентом, ми навіть не мали б шансу покласти край війні мирним шляхом", - заявив прем'єр Угорщини.

Орбан додав, що Угорщина "залишається готовою" надати майданчик для мирного саміту в Будапешті, якщо це є можливим.

Доповнення

Угорщина, зауважує видання, перебуває у розбіжностях з іншими західними країнами через збереження Орбаном зв'язків із росією та відмови постачати зброю Україні.

Угорщина, пише видання, також виступила проти планів Європейської комісії з поетапного припинення імпорту всього російського газу та СПГ до ЄС до кінця 2027 року, що посилило розкол із Брюсселем у відносинах із москвою.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Марко Рубіо
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна