Рубіо обіцяє підтримку США прем'єру Угорщини Орбану напередодні напружених виборів

Президент США Дональд Трамп готовий допомогти Угорщині у разі фінансових труднощів, заявив держсекретар Марко Рубіо на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виступаючи на заключному етапі передвиборної кампанії в Угорщині перед квітневими виборами, Рубіо також дав зрозуміти, що Трамп прихильний щодо успіху Орбана і що переобрання прем'єра відповідає національним інтересам США, пише видання.

Орбан після візиту до Білого дому минулого року заявив, що отримав пропозицію щодо "фінансового захисту" від президента США. Коментарі Рубіо, мабуть, є найсильнішим на цей момент підтвердженням готовності США надати таку допомогу у разі потреби, зазначає видання.

Коментарі Рубіо прозвучали на тлі спроб Орбана скоротити відставання в опитуваннях від партії Tisza Петера Мадяра, колишнього члена правлячої партії Fidesz.

"Можу з упевненістю сказати, що президент Трамп глибоко прихильний щодо вашого успіху, тому що ваш успіх це наш успіх", - заявив Рубіо.

Як зазначає The Guardian, Рубіо сказав, що особистий зв’язок між Трампом та Орбаном лежить в основі міцних відносин між США та Угорщиною.

Він сказав: "Ми вступаємо в цю золоту еру відносин між нашими країнами не просто завдяки єдності наших народів. Але завдяки відносинам, які у вас є з президентом Сполучених Штатів. Я не думаю, що це якась таємниця, і не повинно бути таємницею для будь-кого тут, як президент ставиться до вас, як він взаємодіяв з вами під час свого першого терміну на посаді президента, а тепер, під час свого другого терміну на посаді президента, ці відносини стали ще тіснішими…"

Рубіо також відкинув думки деяких людей про те, що Угорщина ізольована на міжнародній арені, вказуючи на інвестиції США в країну завдяки "сильному лідерству", яке сприяє створенню сприятливого для бізнесу середовища та захищає інвестиції. Рубіо виділив енергетику як особливу сферу, де дві країни можуть співпрацювати.

"Відносини між Сполученими Штатами та Угорщиною настільки тісні, наскільки я можу собі їх уявити. І вони тісні не лише риторично, вони тісні в діях та в тому, що насправді відбувається. Я думаю, що деякі докази цього є в угоді, яку ми щойно підписали, яка базується на історичній зустрічі, що відбулася в листопаді в Білому домі… Підписана сьогодні угода, як ми сподіваємося, одна з багатьох в наступні роки".

Орбан сказав, що він "переглянув та проаналізував" їхні двосторонні відносини, оскільки це "новий" президент США, до якого, за словами угорського лідера, йому також доводиться адаптуватися.

"Настав новий золотий вік щодо відносин між Сполученими Штатами та Угорщиною. (...) Я не пам’ятаю – хоча вже близько 30 років я присутній у політиці – коли востаннє стосунки між двома країнами були на такому високому рівні, настільки збалансованими та такими дружніми. Тож я щиро дякую президенту Трампу", - сказав своєю чергою Орбан.

Орбан сказав, що "було ухвалено рішення" про 17 американських "інвестицій" в Угорщину, що є рекордом за багато років, додавши, що він вдячний угорцям за те, що їм дозволено подорожувати до США без візи.

