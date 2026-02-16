Рубіо обіцяє підтримку США прем'єру Угорщини Орбану напередодні напружених виборів

$43.100.11
Ексклюзив
11:42 • 758 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 5294 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 14193 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 23586 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 30284 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 58580 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 47362 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38048 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35050 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74382 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ
16 лютого, 05:24 • 5214 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі
16 лютого, 05:36 • 7272 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження
06:36 • 12701 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - AP
07:18 • 9628 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негоду
08:28 • 4478 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 754 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 58575 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 111958 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 170949 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25 • 99468 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
16 лютого, 01:45 • 18230 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20 • 22820 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54 • 31115 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43 • 29478 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03 • 32195 перегляди
Рубіо обіцяє підтримку США прем'єру Угорщини Орбану напередодні напружених виборів

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Дональд Трамп готовий допомогти Угорщині у разі фінансових труднощів. Держсекретар Марко Рубіо підтвердив прихильність Трампа до успіху Орбана.

Рубіо обіцяє підтримку США прем'єру Угорщини Орбану напередодні напружених виборів

Президент США Дональд Трамп готовий допомогти Угорщині у разі фінансових труднощів, заявив держсекретар Марко Рубіо на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виступаючи на заключному етапі передвиборної кампанії в Угорщині перед квітневими виборами, Рубіо також дав зрозуміти, що Трамп прихильний щодо успіху Орбана і що переобрання прем'єра відповідає національним інтересам США, пише видання.

Орбан після візиту до Білого дому минулого року заявив, що отримав пропозицію щодо "фінансового захисту" від президента США. Коментарі Рубіо, мабуть, є найсильнішим на цей момент підтвердженням готовності США надати таку допомогу у разі потреби, зазначає видання.

Коментарі Рубіо прозвучали на тлі спроб Орбана скоротити відставання в опитуваннях від партії Tisza Петера Мадяра, колишнього члена правлячої партії Fidesz.

Опозиційна партія Угорщини "Тиса" зберігає перевагу над партією премʼєра Віктора Орбана "Фідес" - Reuters 13.02.26, 13:46 • 4682 перегляди

"Можу з упевненістю сказати, що президент Трамп глибоко прихильний щодо вашого успіху, тому що ваш успіх це наш успіх", - заявив Рубіо.

Як зазначає The Guardian, Рубіо сказав, що особистий зв’язок між Трампом та Орбаном лежить в основі міцних відносин між США та Угорщиною.

Він сказав: "Ми вступаємо в цю золоту еру відносин між нашими країнами не просто завдяки єдності наших народів. Але завдяки відносинам, які у вас є з президентом Сполучених Штатів. Я не думаю, що це якась таємниця, і не повинно бути таємницею для будь-кого тут, як президент ставиться до вас, як він взаємодіяв з вами під час свого першого терміну на посаді президента, а тепер, під час свого другого терміну на посаді президента, ці відносини стали ще тіснішими…"

Рубіо також відкинув думки деяких людей про те, що Угорщина ізольована на міжнародній арені, вказуючи на інвестиції США в країну завдяки "сильному лідерству", яке сприяє створенню сприятливого для бізнесу середовища та захищає інвестиції. Рубіо виділив енергетику як особливу сферу, де дві країни можуть співпрацювати.

ЄС пом’якшує критику Орбана напередодні виборів в Угорщині - ЗМІ16.02.26, 13:06 • 1026 переглядiв

"Відносини між Сполученими Штатами та Угорщиною настільки тісні, наскільки я можу собі їх уявити. І вони тісні не лише риторично, вони тісні в діях та в тому, що насправді відбувається. Я думаю, що деякі докази цього є в угоді, яку ми щойно підписали, яка базується на історичній зустрічі, що відбулася в листопаді в Білому домі… Підписана сьогодні угода, як ми сподіваємося, одна з багатьох в наступні роки".

Орбан сказав, що він "переглянув та проаналізував" їхні двосторонні відносини, оскільки це "новий" президент США, до якого, за словами угорського лідера, йому також доводиться адаптуватися.

"Настав новий золотий вік щодо відносин між Сполученими Штатами та Угорщиною. (...) Я не пам’ятаю – хоча вже близько 30 років я присутній у політиці – коли востаннє стосунки між двома країнами були на такому високому рівні, настільки збалансованими та такими дружніми. Тож я щиро дякую президенту Трампу", - сказав своєю чергою Орбан.

Орбан сказав, що "було ухвалено рішення" про 17 американських "інвестицій" в Угорщину, що є рекордом за багато років, додавши, що він вдячний угорцям за те, що їм дозволено подорожувати до США без візи.

Рубіо відвідає Угорщину та Словаччину після підтримки Трампом Орбана10.02.26, 08:30 • 4874 перегляди

Юлія Шрамко

