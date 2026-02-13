Опозиційна партія Угорщини "Тиса" зберігає перевагу над партією премʼєра Віктора Орбана "Фідес" - Reuters

Головна опозиційна партія Угорщини "Тиса" зберегла перевагу в 10 відсоткових пунктів над правлячою націоналістичною партією прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" у лютому, згідно з опитуванням, опублікованим у п’ятницю, напередодні парламентських виборів, запланованих на 12 квітня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання Орбан стикається з найбільшим викликом своїй владі з часу переконливої перемоги його партії "Фідес" у 2010 році, хоча результат виборів залишається невизначеним.

Центристсько-права Tisza очолюється колишнім представником уряду Петером Мадяром, який заявив, що його партія боротиметься з корупцією, розблокує мільярди євро заморожених коштів Європейського Союзу для підтримки економіки та міцно закріпить Угорщину в ЄС і НАТО.

Останнє опитування, проведене з 31 січня по 6 лютого Інститутом Idea, показало, що 48% виборців, які визначилися, підтримують "Тиса", тоді як 38% - партію Орбана "Фідес", що не змінилося порівняно з попереднім місяцем.

Інститут Idea також повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook, що кількість виборців, які не визначилися, за місяць зменшилася на 3 відсоткові пункти - до 24%.

Протягом останнього місяця багато виборців визначилися з підтримкою партії, і менші партії також змогли скористатися цим - йдеться в повідомленні.

Згідно з опитуванням, ще дві партії набрали б достатньо голосів для проходження до парламенту: як ультраправа Our Homeland (Mi Hazank), так і ліва Democratic Coalition (Demokratikus Koalicio) отримали підтримку 5% виборців.

Квітневе голосування матиме значні наслідки для Європи та її ультраправих політичних сил. Орбан, союзник президента США Дональда Трампа, неодноразово вступав у конфлікт із ЄС з низки питань, водночас підтримуючи дружні зв’язки з росією та критикуючи Україну.

ЄС звинувачує Орбана в підриві демократичних цінностей в Угорщині, що він заперечує.

Більшість опитувань показують відставання "Фідес" від "Тиса", попри заходи, спрямовані на прихильність виборців після трьох років економічної стагнації в Угорщині, яка також пережила найвищий у ЄС сплеск інфляції після вторгнення росії в Україну.

Втім, провладні соціологічні служби демонструють лідерство "Фідес".

Опитування за лютий, також опубліковане в п’ятницю провладним Інститутом Nezopont, показало, що 46% виборців підтримують "Фідес" Орбана, тоді як 40% - "Тиса".

