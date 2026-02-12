$43.030.06
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 1720 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 7338 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 12584 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 16152 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 25290 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 71698 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 47953 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58194 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45460 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Орбан закликав не надсилати гроші Україні та назвав лідера Німеччини "слабким"

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не надсилати гроші в Україну, заявивши, що "війна шкодить бізнесу". Він також назвав лідера Німеччини Фрідріха Мерца "слабким лідером", не називаючи його імені.

Орбан закликав не надсилати гроші Україні та назвав лідера Німеччини "слабким"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати свої гроші в Україну. Він вважає, що "війна шкодить бізнесу", але не згадує, що цю війну почала не Україна, а росія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Також Орбан дав зрозуміти, що йому зовсім не подобається слово "конкурентоспроможність".

Я маю певні сумніви, чи багато нормальних людей розуміють, що воно означає

- сказав він.

Крім того, угорський прем'єр-міністр назвав лідера Німеччини Фрідріха Мерца "слабким лідером", але не назвав вголос його ім’я з невідомих причин.

Додатково

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.

Він також заявив, що плани Європейського Союзу щодо прискореного вступу України до ЄС є прямою загрозою для Угорщини та її суверенітету.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в публікації Truth Social Post, заявивши, що він "невпинно бореться за свою Велику Країну та Народ".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Німеччина
Угорщина
Україна
Віктор Орбан