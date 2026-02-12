Орбан закликав не надсилати гроші Україні та назвав лідера Німеччини "слабким"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не надсилати гроші в Україну, заявивши, що "війна шкодить бізнесу". Він також назвав лідера Німеччини Фрідріха Мерца "слабким лідером", не називаючи його імені.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати свої гроші в Україну. Він вважає, що "війна шкодить бізнесу", але не згадує, що цю війну почала не Україна, а росія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Також Орбан дав зрозуміти, що йому зовсім не подобається слово "конкурентоспроможність".
Я маю певні сумніви, чи багато нормальних людей розуміють, що воно означає
Крім того, угорський прем'єр-міністр назвав лідера Німеччини Фрідріха Мерца "слабким лідером", але не назвав вголос його ім’я з невідомих причин.
Додатково
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.
Він також заявив, що плани Європейського Союзу щодо прискореного вступу України до ЄС є прямою загрозою для Угорщини та її суверенітету.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в публікації Truth Social Post, заявивши, що він "невпинно бореться за свою Велику Країну та Народ".