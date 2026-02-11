Віктор Орбан звинуватив Брюссель і Київ у "плані війни" проти Будапешта через вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що плани Європейського Союзу щодо прискореного вступу України до ЄС є прямою загрозою для Угорщини та її суверенітету. Про це він написав на своїй сторінці у Х, передає УНН.

Деталі

За словами угорського прем’єра, у матеріалі Politico нібито викладено "п’ятиетапний план Зеленського", який передбачає вступ України до Європейського Союзу вже у 2027 році. Він назвав цей план "відкритим оголошенням війни Угорщині".

Очільник угорського уряду заявив, що, на його думку, брюссельські еліти та Київ ігнорують волю угорського народу та прагнуть усунути чинний уряд Угорщини будь-якими способами. За його словами, метою є приведення до влади опозиційної партії Tisza, що, на його переконання, дозволило б скасувати право вето Будапешта та усунути опір позиції ЄС.

Прем’єр-міністр також закликав громадян Угорщини зупинити ці процеси під час майбутніх виборів, наголосивши, що його партія залишається єдиною силою, яка, на його думку, здатна гарантувати суверенітет країни та протистояти впливу Брюсселя.

Він підкреслив, що питання вступу України до ЄС безпосередньо пов’язане з національними інтересами Угорщини та потребує згоди угорського суспільства.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня відвідає Угорщину та Словаччину. Цей візит відбувається після того, як Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана, який відстає в опитуваннях перед виборами.