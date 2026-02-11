Виктор Орбан обвинил Брюссель и Киев в "плане войны" против Будапешта из-за вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии заявил, что планы Европейского Союза по ускоренному вступлению Украины в ЕС являются прямой угрозой для Венгрии и ее суверенитета. Об этом он написал на своей странице в Х, передает УНН.

Подробности

По словам венгерского премьера, в материале Politico якобы изложен "пятиэтапный план Зеленского", который предусматривает вступление Украины в Европейский Союз уже в 2027 году. Он назвал этот план "открытым объявлением войны Венгрии".

Глава венгерского правительства заявил, что, по его мнению, брюссельские элиты и Киев игнорируют волю венгерского народа и стремятся устранить действующее правительство Венгрии любыми способами. По его словам, целью является приведение к власти оппозиционной партии Tisza, что, по его убеждению, позволило бы отменить право вето Будапешта и устранить сопротивление позиции ЕС.

Премьер-министр также призвал граждан Венгрии остановить эти процессы во время предстоящих выборов, подчеркнув, что его партия остается единственной силой, которая, по его мнению, способна гарантировать суверенитет страны и противостоять влиянию Брюсселя.

Он подчеркнул, что вопрос вступления Украины в ЕС напрямую связан с национальными интересами Венгрии и требует согласия венгерского общества.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Венгрию и Словакию. Этот визит происходит после того, как Дональд Трамп поддержал Виктора Орбана, который отстает в опросах перед выборами.