У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico

ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року. Politico дізналося 5 кроків цього плану, пише УНН.

Деталі

"Де є воля, там є й шлях - саме таким духом керуються посадовці Європейського Союзу, коли вони допрацьовують план щодо вступу України до блоку до кінця наступного року. У разі успіху це призведе до блискавично швидкого процесу вступу без прецедентів в історії союзу", - ідеться у публікації.

Видання дізналося, як може сформуватися прискорений процес членства України в ЄС, на думку дипломатів та посадовців ЄС, які працюють над цим проєктом.

"Він зводиться до влучного визначення: "зворотне розширення" - новий спосіб приєднання до ЄС, який ставить традиції з ніг на голову. Клуб спочатку надаватиме членство з обмеженими привілеями, а потім поступово підвищуватиме це членство, на тлі того, як Україна проводитиме реформи, схвалені Брюсселем", - сказано у публікації.

"Причина, чому ЄС готовий розглянути можливість відмови від свого надмірно обережного підходу до вступу, зрозуміла: нагальний геополітичний контекст. Київ перебуває під тиском, щоб піти на більш болючі поступки у мирних переговорах з росією, і Президенту України Володимиру Зеленському потрібна "ложка цукру", щоб допомогти своєму народу прийняти ці поступки. Членство в ЄС - мета Києва, що сягає часів Майдану 2014 року - це винагорода, яку потрібно буде отримати не через п'ять чи десять років, а у 2027 році, каже Зеленський", пише видання.

На запитання, чому терміни вступу України такі важливі, Зеленський відповів журналістам у Києві в п'ятницю: "Тому що дату підпишуть Україна, Європа, США та росія".

Видання вказує: як правило, вступ до ЄС - це лабіринтний процес, що включає шість кластерів, кожен з яких містить кілька розділів з питань, починаючи від сільського господарства до зовнішньої політики та судової реформи. Країни ЄС повинні одноголосно погодитися закрити кожен кластер, перш ніж заявка країни на членство зможе просунутися. Це пояснює дуже довге очікування деяких країн: Північна Македонія є кандидатом з 2005 року; Туреччина, чия заявка наразі призупинена, чекає ще довше.

"Графік, що охоплює десятиліття, був би безглуздим для України, враховуючи контекст вторгнення росії. Саме тому ЄС працює над переглядом процесу, дозволяючи прискорений графік, який міг би застосовуватися до України - і, потенційно, Молдови та Албанії. Посадовець ЄС... заявив, що в договорах ЄС немає нічого, що могло б перешкодити країні прискорено просуватися до членства, за умови, що це відбувається за одностайним рішенням", - ідеться у публікації.

Водночас зазначається, що "одностайність підтримки серед членів ЄС є однією з потенційних перешкод, враховуючи протидію Будапешта членству України". Проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан поставив запобігання вступу України до ЄС у центр своєї платформи переобрання напередодні національних виборів у квітні. Він заявив минулими вихідними, що "Україна - наш ворог", оскільки Київ наполягає на забороні імпорту російських енергоносіїв до Європи.

"ЄС може обійти Орбана кількома способами", - пише видання.

Брюссель, як зазначається, може дочекатися національних виборів у квітні 2026 року та сподіватися, що прем'єр-міністр програє своєму супернику Петеру Мадьяру, який займе інший підхід щодо України. Якщо Орбан переможе, лідери можуть спробувати залучити президента США Дональда Трампа, щоб той скасував вето, вказує видання.

"Якщо все інше не вдасться, ЄС може задіяти статтю 7 - крайній захід, який може заблокувати здатність Угорщини перешкоджати заявці України на членство. Столиці досі опиралися спробам застосувати статтю 7 і виключали її напередодні виборів в Угорщині. Але перемога Орбана вимагатиме відчайдушних заходів", - сказано у публікації.

Видання зауважує, що членство України в ЄС зараз є центром складного мирного процесу за участю москви, Вашингтона та Києва. "Якщо це буде включено до будь-якої мирної угоди, заявка на членство до 2027 року може стати занадто великою, щоб провалитися. Це не гарантує успіху, коли йдеться про ЄС. Але це справді створює потужний стимул змусити блок зробити те, що йому не властиво: мислити нестандартно", - наголошує видання.

5 кроків для вступу України до ЄС у 2027 році

Видання з посиланням на 10 чиновників та дипломатів повідомляє, що ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року, на тлі того, як Брюссель намагається зміцнити позиції країни в Європі та віддалити її від москви.

"Ця ідея на ранній стадії ознаменує кардинальну зміну в тому, як блок залучає нові країни. План передбачає, що Україна отримає місце за столом переговорів ЄС, перш ніж проводити реформи, необхідні для отримання повноцінних привілеїв членства", - пише видання.

На основі розмов з п'ятьма дипломатами, що представляють різні країни, та трьома чиновниками ЄС і двома українськими чиновниками, яким було надано анонімність для обговорення конфіденційних переговорів, з якими вони знайомі, видання визначило п'ять кроків плану.

Крок 1: підготувати Україну

ЄС застосовує "фронтлоудинг" для заявки України на членство. Це передбачає надання Києву неофіційних рекомендацій щодо переговорів щодо "кластерів" - юридичних кроків на шляху до членства.

Блок вже надав Україні детальну інформацію щодо трьох із шести переговорних кластерів. На неформальній зустрічі міністрів європейських справ на Кіпрі в березні ЄС хоче надати українській делегації, яка також відвідає країну, детальну інформацію про інші кластери, щоб робота над ними також могла розпочатися, пише видання

"Попри найскладніші обставини, посеред триваючої російської агресії, Україна прискорює свої зусилля з реформ", - сказала Марілена Рауна, заступниця міністра з європейських справ Кіпру, який головує в Раді ЄС. За її словами, зустріч 3 березня буде спрямована на підтвердження цієї підтримки.

Але "скорочень у реформах не буде", сказав чиновник ЄС. Це повідомлення повторили два високопоставлені дипломати з країн, які є рішучими прихильниками України, та всі чиновники ЄС, з якими спілкувалося видання.

"Членство в ЄС приносить переваги лише в тому випадку, якщо ви проходите трансформацію через процес розширення - це справжня суперсила членства в ЄС, - сказав один чиновник. - Європейська комісія має узгодити ці дві речі: необхідність швидко діяти, а також необхідність проведення реформ в Україні".

Зі свого боку, Київ заявляє, що готовий виконати необхідну роботу. "Ми будемо технічно готові до 2027 року, - сказав Зеленський у п’ятницю. - Ви говорите про закінчення війни та одночасні гарантії безпеки. А ЄС для нас - це гарантії безпеки".

Крок 2: створення спрощеного членства в ЄС

Уряди країн ЄС розпитали президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про зусилля щодо виходу з глухого кута щодо залучення нових країн до блоку на зустрічі в Брюсселі в п’ятницю, повідомляють дипломати, які брали участь в обговоренні або були проінформовані про його зміст.

Вона виклала різноманітні варіанти та моделі, які розглядає ЄС, сказали вони. Серед них була ідея "зворотного розширення".

"Це було б своєрідним перекалібруванням процесу - ви приєднуєтеся, а потім вам поступово надаються права та обов'язки, - сказав чиновник ЄС, знайомий зі змістом дискусії. - Тож відбудеться переосмислення того, як ми здійснюємо приєднання, виходячи з зовсім іншої ситуації, яку ми маємо зараз, порівняно з тим, коли Єврокомісія встановлювала критерії приєднання".

Ідея полягає не в тому, щоб знизити планку, а в тому, щоб створити політично потужне повідомлення для країн, чиє приєднання затримується через війну або опір з боку таких столиць, як Будапешт - не лише України, але й Молдови та Албанії, серед інших, пише видання.

"Важливо надіслати політичне повідомлення, - сказав дипломат ЄС. - Війна агресії триває вже чотири роки. Українцям потрібна підтримка. ЄС повинен надати цю підтримку, політично та психологічно".

Хоча Зеленський раніше заявляв, що Україна не погодиться на статус другого рівня ЄС, вона може бути відкритою до чогось, що кодифікує шлях країни до ЄС, перш ніж вона стане повноцінним членом блоку, сказав чиновник, знайомий з думкою України.

Ця ідея має своїх опонентів у ЄС. "У принципі, не можна обговорювати дві категорії держав-членів, - сказав чиновник ЄС. - Це було б несправедливо не лише щодо України, а й щодо європейського проєкту. Посланням має бути прискорення реформ".

Німеччина, зокрема, проти ідеї створення кількох рівнів членства в ЄС і побоюється, що країнам, які приєднаються до блоку раніше, ніж вони будуть готові, обіцятимуть те, чого Брюссель не зможе виконати, за словами високопоставленого дипломата. Однак є надія, що якщо інші впливові гравці ЄС, такі як Париж, Рим і Варшава, підтримають цю ініціативу, Берлін можна буде переконати.

Крок 3: зачекати, коли Орбан піде

Викликом для перспектив членства України, пише видання, є залучення всіх 27 країн-членів, оскільки будь-яке рішення про розширення блоку вимагає одностайної підтримки. Орбан, найближчий союзник путіна в ЄС, рішуче проти.

Але Єврокомісія та столиці ЄС зосереджені на виборах в Угорщині у квітні, а також працюють над способами обійти вето Орбана.

Жоден з чиновників, з якими спілкувалося видання, не сказав, що вірить, що Орбан змінить свою думку до виборів. Антипатія угорського прем'єр-міністра до Києва "сильна", сказав один високопоставлений дипломат ЄС. "Це особиста справа між Орбаном і Зеленським. Це більше, ніж стратегічна чи тактична гра".

Кілька чиновників ЄС заявили, що сподіваються, що якщо Орбан програє вибори, його суперник Петер Мадьяр, консервативний лідер опозиційної партії Tisza, може змінити позицію щодо України, враховуючи, що минулого року він пообіцяв винести це питання на референдум.

Але якщо Орбана переоберуть, це буде четвертий крок, пише видання.

Крок 4: розіграти карту Трампа

Хоча опозиція Орбана до вступу України до ЄС виглядає непохитною, є одна людина, яка, на думку європейських лідерів, може змінити його думку: Дональд Трамп.

"Оскільки вступ України до ЄС до 2027 року викладено в проєкті 20-пунктової пропозиції щодо припинення війни, є надія, що Трамп може зателефонувати Будапешту, щоб укласти угоду", - ідеться у публікації.

Зеленський натякнув на цю надію в п'ятницю. Згідно з мирною пропозицією, США "беруть на себе зобов’язання бути гарантом того, що ніхто не блокуватиме" елементи угоди, сказав він. "Ми говоримо про те, чи будуть Сполучені Штати Америки співпрацювати з деякими європейськими структурами політично, щоб вони не блокували".

Адміністрація Трампа раніше тиснула на Орбана під час переговорів щодо пакетів санкцій ЄС проти москви, сказав дипломат ЄС.

Крок 5: якщо все інше не спрацює, позбавити Угорщину права голосу

Якщо "мистецтво угоди" Трампа провалиться, ЄС має розіграти ще одну карту: повернути статтю 7 договору ЄС на стіл переговорів проти Угорщини, за словами двох дипломатів ЄС.

Стаття 7, яка застосовується, коли країна вважається такою, що ризикує порушити основні цінності блоку, є найсерйознішою політичною санкцією, яку може накласти ЄС, оскільки вона призупиняє права члена, включаючи права щодо прийняття нових країн до складу.

ЄС поки що не має наміру чинити цей тиск, припускаючи, що це зіграє на руку Орбану напередодні його квітневих виборів. Але столиці оцінюють підтримку використання цього інструменту, якщо Орбана переоберуть і він продовжуватиме перешкоджати ухваленню рішень ЄС. Такий крок "абсолютно можливий", сказав третій дипломат.

