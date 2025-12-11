У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться

ЄС за підсумками неформального засідання міністрів європейських справ країн блоку у Львові оголосив про затвердження нового підходу до переговорів про вступ України до ЄС - технічного - для просування процесу попри вето Угорщини, про що оголосила міністр у справах Європи головуючої у Раді ЄС Данії Марі Б'єрре у четвер, пише УНН.

Деталі

"Для багатьох із нас це розчарування, що ми не змогли офіційно відкрити Кластер 1, але я дуже пишаюся тим, що нам тепер вдалося застосувати більш технічний підхід - фронтлоудинг (frontloading) всієї технічної роботи", – сказала данська міністерка.

"Цей новий підхід ми підтвердили сьогодні, і наступне головування, головування Кіпру, зможе продовжити його", - наголосила Марі Б'єрре, міністр Данії у справах Європи.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила це і вказала, що "сьогодні держави-члени чітко визначили напрямок і заявили - всі, майже всі, - що це узгодження має продовжуватися як частина структур і передбачуваних процесів. Держави-члени надали вказівки щодо того, яких цілей реформ вони очікують від України, щоб просунути процес вперед. Саме це нам і було потрібно на цій основі – і Україна, і Єврокомісія мають список справ для просування технічних переговорів, і ми точно знаємо, що потрібно зробити", - наголосила Кос.

"Це означає, що процес розширення з Україною не стоїть на місці, він продовжує рухатися вперед", – сказала представниця данського головування у Раді ЄС Б'єрре.

Як повідомили в офісі віцепрем'єра України з питань євроінтеграції, у межах неформальної зустрічі у Львові обговорили прогрес України на шляху до членства в ЄС та окреслили подальші кроки.

"Завдяки конструктивній співпраці з європейськими партнерами, ми успішно завершили етап скринінгу в рекордно стислі терміни. Україна фіналізує Національну програму імплементації acquis ЄС, яку буде невдовзі ухвалено. Останній Звіт Єврокомісії підтвердив прогрес України по всіх Кластерах переговорів. Ми довели, що держава, інституції якої витримують виклики повномасштабної війни, здатна ефективно функціонувати як майбутній член ЄС. Ми готові рухатися вперед і відкривати переговорні кластери, щойно політичні умови це дозволять", – заявив віцепремʼєр-міністр Тарас Качка під час засідання.

За підсумками неформального засідання, Тарас Качка та Марта Кос вийшли зі спільною заявою, у якій підтвердили спільну відданість просуванню вступу України до ЄС, а також прискоренню ключових реформ.

Сторони привітали завершення двостороннього скринінгу всіх переговорних розділів у безпрецедентно короткі терміни та оцінку Єврокомісії щодо готовності всіх шести Кластерів до відкриття. Сторони очікують відкриття переговорних Кластерів, починаючи з Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", без зволікань.

У фокусі також – подальші кроки у сфері верховенства права та антикорупційної політики.

