Ексклюзив
14:13 • 396 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 1230 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 4562 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 7284 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 12360 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 12698 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14010 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 15545 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 32653 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21415 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Європейський Союз оголосив про затвердження нового підходу до переговорів про вступ України, який передбачає технічні переговори для просування процесу. Це рішення прийнято за підсумками неформального засідання міністрів європейських справ країн блоку у Львові.

У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться

ЄС за підсумками неформального засідання міністрів європейських справ країн блоку у Львові оголосив про затвердження нового підходу до переговорів про вступ України до ЄС - технічного - для просування процесу попри вето Угорщини, про що оголосила міністр у справах Європи головуючої у Раді ЄС Данії Марі Б'єрре у четвер, пише УНН.

Деталі

"Для багатьох із нас це розчарування, що ми не змогли офіційно відкрити Кластер 1, але я дуже пишаюся тим, що нам тепер вдалося застосувати більш технічний підхід - фронтлоудинг (frontloading) всієї технічної роботи", – сказала данська міністерка.

"Цей новий підхід ми підтвердили сьогодні, і наступне головування, головування Кіпру, зможе продовжити його", - наголосила Марі Б'єрре, міністр Данії у справах Європи.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила це і вказала, що "сьогодні держави-члени чітко визначили напрямок і заявили - всі, майже всі, - що це узгодження має продовжуватися як частина структур і передбачуваних процесів. Держави-члени надали вказівки щодо того, яких цілей реформ вони очікують від України, щоб просунути процес вперед. Саме це нам і було потрібно на цій основі – і Україна, і Єврокомісія мають список справ для просування технічних переговорів, і ми точно знаємо, що потрібно зробити", - наголосила Кос.

"Це означає, що процес розширення з Україною не стоїть на місці, він продовжує рухатися вперед", – сказала представниця данського головування у Раді ЄС Б'єрре.

Як повідомили в офісі віцепрем'єра України з питань євроінтеграції, у межах неформальної зустрічі у Львові обговорили прогрес України на шляху до членства в ЄС та окреслили подальші кроки. 

"Завдяки конструктивній співпраці з європейськими партнерами, ми успішно завершили етап скринінгу в рекордно стислі терміни. Україна фіналізує Національну програму імплементації acquis ЄС, яку буде невдовзі ухвалено. Останній Звіт Єврокомісії підтвердив прогрес України по всіх Кластерах переговорів. Ми довели, що держава, інституції якої витримують виклики повномасштабної війни, здатна ефективно функціонувати як майбутній член ЄС. Ми готові рухатися вперед і відкривати переговорні кластери, щойно політичні умови це дозволять", – заявив віцепремʼєр-міністр Тарас Качка під час засідання.

За підсумками неформального засідання, Тарас Качка та Марта Кос вийшли зі спільною заявою, у якій підтвердили спільну відданість просуванню вступу України до ЄС, а також прискоренню ключових реформ.

Сторони привітали завершення двостороннього скринінгу всіх переговорних розділів у безпрецедентно короткі терміни та оцінку Єврокомісії щодо готовності всіх шести Кластерів до відкриття. Сторони очікують відкриття переговорних Кластерів, починаючи з Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", без зволікань.

У фокусі також – подальші кроки у сфері верховенства права та антикорупційної політики.

Зеленський: Україна прагне закриття кластерів для вступу до ЄС до кінця 2026 року03.12.25, 08:50 • 3569 переглядiв

Юлія Шрамко

