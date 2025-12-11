В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь

ЕС по итогам неформального заседания министров европейских дел стран блока во Львове объявил об утверждении нового подхода к переговорам о вступлении Украины в ЕС - технического - для продвижения процесса, несмотря на вето Венгрии, о чем объявила министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Дании Мари Бьерре в четверг, пишет УНН.

Детали

"Для многих из нас это разочарование, что мы не смогли официально открыть Кластер 1, но я очень горжусь тем, что нам теперь удалось применить более технический подход - фронтлоудинг (frontloading) всей технической работы", – сказала датский министр.

"Этот новый подход мы подтвердили сегодня, и следующее председательство, председательство Кипра, сможет продолжить его", - подчеркнула Мари Бьерре, министр Дании по делам Европы.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила это и указала, что "сегодня государства-члены четко определили направление и заявили - все, почти все, - что это согласование должно продолжаться как часть структур и предполагаемых процессов. Государства-члены предоставили указания относительно того, каких целей реформ они ожидают от Украины, чтобы продвинуть процесс вперед. Именно это нам и было нужно на этой основе – и Украина, и Еврокомиссия имеют список дел для продвижения технических переговоров, и мы точно знаем, что нужно сделать", - подчеркнула Кос.

"Это означает, что процесс расширения с Украиной не стоит на месте, он продолжает двигаться вперед", – сказала представительница датского председательства в Совете ЕС Бьерре.

Как сообщили в офисе вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции, в рамках неформальной встречи во Львове обсудили прогресс Украины на пути к членству в ЕС и очертили дальнейшие шаги.

"Благодаря конструктивному сотрудничеству с европейскими партнерами, мы успешно завершили этап скрининга в рекордно сжатые сроки. Украина финализирует Национальную программу имплементации acquis ЕС, которая будет вскоре принята. Последний Отчет Еврокомиссии подтвердил прогресс Украины по всем Кластерам переговоров. Мы доказали, что государство, институты которого выдерживают вызовы полномасштабной войны, способно эффективно функционировать как будущий член ЕС. Мы готовы двигаться вперед и открывать переговорные кластеры, как только политические условия это позволят", – заявил вице-премьер-министр Тарас Качка во время заседания.

По итогам неформального заседания, Тарас Качка и Марта Кос вышли с совместным заявлением, в котором подтвердили общую приверженность продвижению вступления Украины в ЕС, а также ускорению ключевых реформ.

Стороны приветствовали завершение двустороннего скрининга всех переговорных разделов в беспрецедентно короткие сроки и оценку Еврокомиссии относительно готовности всех шести Кластеров к открытию. Стороны ожидают открытия переговорных Кластеров, начиная с Кластера 1 "Основы процесса вступления в ЕС", без промедлений.

В фокусе также – дальнейшие шаги в сфере верховенства права и антикоррупционной политики.

