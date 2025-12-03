Зеленский: Украина стремится закрыть кластеры для вступления в ЕС до конца 2026 года

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 10119 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 16125 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 16098 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 28266 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 67033 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46136 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37131 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33204 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58984 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55719 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Популярные новости
Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - ЗеленскийPhoto2 декабря, 21:42 • 7128 просмотра
Встреча путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: длилась почти 5 часовPhotoVideo2 декабря, 21:55 • 5540 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 3736 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 12522 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 3920 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 3332 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 27567 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 37384 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 35759 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 36693 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 47696 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 49890 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 105611 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 79885 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 95808 просмотра
Зеленский: Украина стремится закрыть кластеры для вступления в ЕС до конца 2026 года

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Украина стремится закрыть переговорные кластеры для вступления в Европейский Союз до конца 2026 года. Владимир Зеленский отметил, что технически Украина готова к открытию всех шести кластеров до конца этого года.

Зеленский: Украина стремится закрыть кластеры для вступления в ЕС до конца 2026 года

Украина хотела бы закрыть переговорные кластеры на пути к вступлению в Европейский Союз до конца следующего года, как отметили в Офисе Президента, сообщил Президент Владимир Зеленский во время встречи с украинской общиной в Ирландии, пишет УНН.

Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все. Председательство Ирландии будет важным. В первом полугодии 2026 года будет председательство Кипра, а затем – Ирландии. Безусловно, мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а следующий шаг – это их закрытие. И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии

– отметил Глава государства.

Украина стремится к открытию всех переговорных кластеров с ЕС на саммите в декабре, идет поиск путей изменения позиции Венгрии - вице-премьер05.11.25, 12:05 • 3004 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Республика Ирландия
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Кипр