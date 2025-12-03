Зеленский: Украина стремится закрыть кластеры для вступления в ЕС до конца 2026 года

Украина хотела бы закрыть переговорные кластеры на пути к вступлению в Европейский Союз до конца следующего года, как отметили в Офисе Президента, сообщил Президент Владимир Зеленский во время встречи с украинской общиной в Ирландии, пишет УНН.

Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все. Председательство Ирландии будет важным. В первом полугодии 2026 года будет председательство Кипра, а затем – Ирландии. Безусловно, мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а следующий шаг – это их закрытие. И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии