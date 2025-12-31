Осуществили "Паутину", в третий раз пошатнули Крымский мост и поразили российскую субмарину: Малюк подвел итоги 2025 года
Киев • УНН
Глава СБУ Василий Малюк подвел итоги 2025 года, отметив спецоперацию "Паутина", поражение 41 самолета стратегической авиации рф и подводный взрыв, пошатнувший Крымский мост. Также была поражена российская субмарина в порту Новороссийск.
2025 год – это уникальная спецоперация "Паутина" и поражение 41 самолета стратегической авиации рф. Год, когда мы дотянулись до рашистов даже под водой: от подводного взрыва в третий раз пошатнулся Крымский мост, а российская субмарина была поражена Службой прямо в порту Новороссийск. Об этом заявил в новогоднем поздравлении глава СБУ Василий Малюк, передает УНН.
Детали
Глава СБУ кратко подвел итоги еще одного военного года.
По его словам, это был год выдержки, ответственности и борьбы. Сотни сложных вызовов и испытаний, и в то же время потрясающих результатов, которые стали возможными благодаря профессионализму сотрудников Службы безопасности Украины.
2025 год – это уникальная спецоперация "Паутина" и поражение 41 самолета стратегической авиации рф. Год, когда мы дотянулись до рашистов даже под водой: от подводного взрыва в третий раз пошатнулся Крымский мост, а российская субмарина была поражена Службой прямо в порту Новороссийск. Это год системных ударов по вражеской инфраструктуре, обеспечивающей войну, и боевых "санкций" СБУ против теневого флота рф
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ10.12.25, 11:17 • 30678 просмотров
По его словам, 2025 год - это 12 месяцев отчаянной борьбы на линии боевого соприкосновения, "где наши бойцы превращают технику оккупантов в металлолом".
Каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, – на счету именно СБУ!
Глава СБУ добавил, что его сотрудники 365 дней противостояли захватчикам на внутреннем фронте, где "не позволили расшатать ситуацию внутри страны".
Служба делала все, чтобы предотвращать теракты и диверсии, массово разоблачала вражеских агентов и предателей. Рашисты хотели пробить нашу оборону на поле боя и внутри государства. Впрочем, мы не позволили им это сделать. Наоборот, переигрывали оккупантов на их территории. Наносили удары там, где они ожидали меньше всего
Кроме того, он отметил, что 2025 год продемонстрировал всю силу украинского характера, "потому что для украинцев воля – не абстрактное понятие. Она является частью нашей идентичности".
Поэтому, с Богом в сердце и с верой в светлое будущее, мы продолжим нашу борьбу. В рождественские и новогодние праздники часто загадывают желания. Цель украинцев – устойчивый и справедливый мир. И мы сделаем все, чтобы его обеспечить. Желаю всем нам крепости, выдержки и победы!
С хирургической точностью: дальнобойные дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области31.12.25, 15:42 • 1976 просмотров