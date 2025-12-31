Осуществили "Паутину", в третий раз пошатнули Крымский мост и поразили российскую субмарину: Малюк подвел итоги 2025 года

2025 год – это уникальная спецоперация "Паутина" и поражение 41 самолета стратегической авиации рф. Год, когда мы дотянулись до рашистов даже под водой: от подводного взрыва в третий раз пошатнулся Крымский мост, а российская субмарина была поражена Службой прямо в порту Новороссийск. Об этом заявил в новогоднем поздравлении глава СБУ Василий Малюк, передает УНН.

Детали

Глава СБУ кратко подвел итоги еще одного военного года.

По его словам, это был год выдержки, ответственности и борьбы. Сотни сложных вызовов и испытаний, и в то же время потрясающих результатов, которые стали возможными благодаря профессионализму сотрудников Службы безопасности Украины.

2025 год – это уникальная спецоперация "Паутина" и поражение 41 самолета стратегической авиации рф. Год, когда мы дотянулись до рашистов даже под водой: от подводного взрыва в третий раз пошатнулся Крымский мост, а российская субмарина была поражена Службой прямо в порту Новороссийск. Это год системных ударов по вражеской инфраструктуре, обеспечивающей войну, и боевых "санкций" СБУ против теневого флота рф - подчеркнул Малюк.

Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ

По его словам, 2025 год - это 12 месяцев отчаянной борьбы на линии боевого соприкосновения, "где наши бойцы превращают технику оккупантов в металлолом".

Каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, – на счету именно СБУ! - добавил Малюк.

Глава СБУ добавил, что его сотрудники 365 дней противостояли захватчикам на внутреннем фронте, где "не позволили расшатать ситуацию внутри страны".

Служба делала все, чтобы предотвращать теракты и диверсии, массово разоблачала вражеских агентов и предателей. Рашисты хотели пробить нашу оборону на поле боя и внутри государства. Впрочем, мы не позволили им это сделать. Наоборот, переигрывали оккупантов на их территории. Наносили удары там, где они ожидали меньше всего - подчеркнул Малюк.

Кроме того, он отметил, что 2025 год продемонстрировал всю силу украинского характера, "потому что для украинцев воля – не абстрактное понятие. Она является частью нашей идентичности".

Поэтому, с Богом в сердце и с верой в светлое будущее, мы продолжим нашу борьбу. В рождественские и новогодние праздники часто загадывают желания. Цель украинцев – устойчивый и справедливый мир. И мы сделаем все, чтобы его обеспечить. Желаю всем нам крепости, выдержки и победы! - резюмировал Малюк.

С хирургической точностью: дальнобойные дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области