Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ

Киев • УНН

 • 2890 просмотра

Международные СМИ назвали операцию СБУ "Паутина" самой дерзкой операцией современной войны. СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, используя специальные дроны и агентов в россии, что привело к убыткам более 7 млрд долларов.

Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ

Международные СМИ назвали операцию "Паутина" СБУ самой дерзкой операцией современной войны и обнародовали новые детали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

В частности, издание подробно описывает, как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф:

18 месяцев абсолютной секретности

Подготовку к атаке координировал Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк. The WSJ называет его умелым спецслужбистом, применяющим нестандартные подходы. Он выстроил команду, которая смогла реализовать замысел технически и оперативно безупречно.

россияне заявили об "иностранном следе" в операции "Паутина": в СБУ ответили16.10.2025, 15:59 • 5515 просмотров

Инновационные FPV-дроны собственной разработки

СБУ создала специальные дроны с усиленной системой связи и боевым зарядом, который прожигал корпус самолетов и взрывался внутри. К аэродромам дроны доставили в домиках с крышами, которые дистанционно открывались и имели питание от аккумуляторов и солнечных панелей.

Операция "Паутина": на связи с СБУ все время был Президент Зеленский12.08.2025, 21:32 • 8578 просмотров

Агенты СБУ в рф - супруги украинцев

СБУ нашла Артема и Екатерину в рф и завербовала. Их научили собирать дроны, которые доставляли в рф, затем они арендовали склад, нанимали водителей и отправляли грузовики с домиками в рейсы по рф.

Как именно происходила атака дронов

Четыре грузовика прибыли к точкам запуска. Крыши домиков поднялись - и 117 дронов одновременно взлетели в небо. Пилоты из Киева вели их через сотовую связь прямо на российские аэродромы и самолеты.

Исполнители этой операции подчеркнули, что во время ее подготовки и проведения "проявился элемент Божьего покровительства", которое помогло им успешно пройти все рискованные моменты.

Во время операции "Паутина" в июне СБУ поразила российские самолеты Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также уникальные самолеты-разведчики А-50. Ущерб рф составил более 7 млрд долларов.

Спецоперация СБУ "Паутина" планировалась раньше, но водители грузовиков запили на Пасху - Малюк12.08.2025, 22:20 • 4318 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Киев