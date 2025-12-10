Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ

Международные СМИ назвали операцию "Паутина" СБУ самой дерзкой операцией современной войны и обнародовали новые детали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

В частности, издание подробно описывает, как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф:

18 месяцев абсолютной секретности

Подготовку к атаке координировал Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк. The WSJ называет его умелым спецслужбистом, применяющим нестандартные подходы. Он выстроил команду, которая смогла реализовать замысел технически и оперативно безупречно.

Инновационные FPV-дроны собственной разработки

СБУ создала специальные дроны с усиленной системой связи и боевым зарядом, который прожигал корпус самолетов и взрывался внутри. К аэродромам дроны доставили в домиках с крышами, которые дистанционно открывались и имели питание от аккумуляторов и солнечных панелей.

Агенты СБУ в рф - супруги украинцев

СБУ нашла Артема и Екатерину в рф и завербовала. Их научили собирать дроны, которые доставляли в рф, затем они арендовали склад, нанимали водителей и отправляли грузовики с домиками в рейсы по рф.

Как именно происходила атака дронов

Четыре грузовика прибыли к точкам запуска. Крыши домиков поднялись - и 117 дронов одновременно взлетели в небо. Пилоты из Киева вели их через сотовую связь прямо на российские аэродромы и самолеты.

Исполнители этой операции подчеркнули, что во время ее подготовки и проведения "проявился элемент Божьего покровительства", которое помогло им успешно пройти все рискованные моменты.

Во время операции "Паутина" в июне СБУ поразила российские самолеты Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также уникальные самолеты-разведчики А-50. Ущерб рф составил более 7 млрд долларов.

