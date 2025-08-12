$41.450.06
Операция "Паутина": на связи с СБУ все время был Президент Зеленский

Киев • УНН

 • 676 просмотра

СБУ провела уникальную спецоперацию "Паутина", поразив четыре аэродрома рф с помощью 150 боевых FPV-дронов. Операция включала создание логистической компании в Челябинске и доставку подсанкционных товаров для обеспечения работы дронов.

Операция "Паутина": на связи с СБУ все время был Президент Зеленский

Спецоперация "Паутина" стала успешной благодаря уникальному симбиозу агентурной и технической составляющей, которые применила Служба безопасности Украины. Кроме того, на связи с СБУ все время был Президент Украины Владимир Зеленский, который ускорял процесс. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава СБУ Василий Малюк, передает УНН.

"Паутина" - это уникальная, многоэтапная операция, которая включает в себя ряд сверхважных компонентов. Прежде всего, это логистика, то есть доставка во вражеский тыл самих средств, в нашем случае – 150 боевых FPV-дронов. Это доставка домиков, внутри которых к аэродромам доставляли средства. Это агентурная работа, связь и многое другое. Если мы смотрим на "Паутину" в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И именно самой эффективной наша работа становится тогда, когда есть правильный симбиоз

- сказал Малюк.

Он рассказал, что для реализации оперативного замысла СБУ создала залегендированное предприятие в рф - логистическую компанию в российском Челябинске.

Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением фсб. Впоследствии они приобрели пять грузовых автомобилей, а нанятые ими водители перевозили различные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием. Во время спецоперации СБУ пришлось постоянно решать разноплановые задачи, в том числе организовать завоз в рф подсанкционных товаров, в частности аккумуляторных станций. Здесь пригодился успешный опыт Службы по борьбе с транснациональной преступностью. Каждый из охотничьих домиков – полностью автономен. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность бесперебойно подпитывать дроны. Спецоперация могла состояться и в прохладное время года, а там температура иногда падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен был быть полностью заряжен. Но это одновременно создавало дополнительные трудности, чтобы завезти эти домики на территорию рф. Мы прошли "семь кругов ада", чтобы достичь результата 

- добавил Малюк.

По его словам, СБУ использовали "уникальные" дроны, которые состояли из двух боевых компонентов - по 800 граммов (всего 1600) специальной смеси, которую разрабатывали именно для этой операции.

Важно было обеспечить и беспрепятственное возвращение в Украину участников спецоперации в рф. Поэтому, когда водители грузовиков выехали к определенным аэродромам, украинские агенты уже покинули территорию россии. Они пришли ко мне на один из пунктов боевого управления, и я имел честь им лично поблагодарить 

- отметил глава СБУ.

Подготовка к спецоперации проходила в режиме строгой секретности – о детализированном плане знало лишь несколько человек. В определенный день на пункте боевого управления собрались лучшие операторы дронов ЦСО "А" СБУ и приступили к реализации замысла.

На связи с нами все время был президент. Он многократно до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, ускорял. Поскольку у него управленческая деятельность такая, как говорят, "не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня". А он работает так, что "сделай это вчера" вообще 

- резюмировал глава СБУ.

Напомним

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу рф: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Павел Башинский

