Операція “Павутина”: на зв’язку з СБУ весь час був Президент Зеленський

Спецоперація "Павутина" стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. Окрім того, на зв'язку з СБУ весь час був Президент України Володимир Зеленський, який прискорював процес. Про це в ефірі телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.

"Павутина" - це унікальна, багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз - сказав Малюк.

Він розповів, що для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство в рф - логістичну компанію у російському челябінську.

Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням фсб. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям. Під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, у тому числі організувати завезення до рф підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в нагоді став успішний досвід Служби щодо боротьби з транснаціональною злочинністю. Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію рф. Ми пройшли "сім кіл пекла", щоб досягти результату - додав Малюк.

За його словами, СБУ використовували "унікальні" дрони, які складалися з двох бойових компонентів - по 800 грамів (загалом 1600) спеціальної суміші, яку розробляли саме для цієї операції.

Важливо було забезпечити і безперешкодне повернення до України учасників спецоперації в рф. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію росії. Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління і я мав честь їм особисто подякувати - зазначив голова СБУ.

Підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності – про деталізований план знало лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались кращі оператори дронів ЦСО "А" СБУ і приступили до реалізації задуму.

На зв’язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі - резюмував голова СБУ.

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".