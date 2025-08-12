Операція “Павутина”: на зв’язку з СБУ весь час був Президент Зеленський

$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 24893 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 25147 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 45980 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
13:29 • 30171 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 34691 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 87031 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 84304 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 83225 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 38925 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto12 серпня, 09:24 • 82908 перегляди
Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора12 серпня, 11:05 • 9826 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 23430 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 12426 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 13111 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти17:43 • 2950 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 5784 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 24900 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 45989 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 87056 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Василь Малюк
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Туреччина
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video18:19 • 356 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 12487 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 77577 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 45846 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 202160 перегляди
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

Операція “Павутина”: на зв’язку з СБУ весь час був Президент Зеленський

Київ • УНН

 • 156 перегляди

СБУ провела унікальну спецоперацію "Павутина", уразивши чотири аеродроми рф за допомогою 150 бойових FPV-дронів. Операція включала створення логістичної компанії в Челябінську та доставку підсанкційних товарів для забезпечення роботи дронів.

Операція “Павутина”: на зв’язку з СБУ весь час був Президент Зеленський

Спецоперація "Павутина" стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. Окрім того, на зв'язку з СБУ весь час був Президент України Володимир Зеленський, який прискорював процес. Про це в ефірі телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.

"Павутина" - це унікальна, багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз

- сказав Малюк.

Він розповів, що для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство в рф - логістичну компанію у російському челябінську.

Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням фсб. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям. Під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, у тому числі організувати завезення до рф підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в нагоді став успішний досвід Служби щодо боротьби з транснаціональною злочинністю. Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію рф. Ми пройшли "сім кіл пекла", щоб досягти результату 

- додав Малюк.

За його словами, СБУ використовували "унікальні" дрони, які складалися з двох бойових компонентів - по 800 грамів (загалом 1600) спеціальної суміші, яку розробляли саме для цієї операції.

Важливо було забезпечити і безперешкодне повернення до України учасників спецоперації в рф. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію росії. Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління і я мав честь їм особисто подякувати 

- зазначив голова СБУ.

Підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності – про деталізований план знало лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались кращі оператори дронів ЦСО "А" СБУ і приступили до реалізації задуму.

На зв’язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі 

- резюмував голова СБУ.

Нагадаємо

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Павло Башинський

