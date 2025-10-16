Операция "Паутина", в ходе которой был уничтожен 41 самолет военной стратегической авиации россии, была проведена исключительно силами Службы безопасности Украины. Об этом заявили в СБУ, отвечая на заявления российской федеральной службы безопасности (фсб), что в операции "Паутина" якобы был найден "иностранный след", сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сегодня российские спецслужбы отличились очередным "громким" заявлением о том, что спецоперация "Паутина" якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного ущерба войскам рф. Служба безопасности Украины воспринимает такие заявления исключительно как попытку врага оправдать собственный провал перед внутренней аудиторией. Ведь благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности фсб" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации рф