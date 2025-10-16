россияне заявили об "иностранном следе" в операции "Паутина": в СБУ ответили
Киев • УНН
Служба безопасности Украины заявила, что операция "Паутина", в которой был уничтожен 41 самолет военной стратегической авиации рф, проведена исключительно ее силами. СБУ опровергает заявления ФСБ об "иностранном следе", называя их попыткой оправдать провал.
Операция "Паутина", в ходе которой был уничтожен 41 самолет военной стратегической авиации россии, была проведена исключительно силами Службы безопасности Украины. Об этом заявили в СБУ, отвечая на заявления российской федеральной службы безопасности (фсб), что в операции "Паутина" якобы был найден "иностранный след", сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подробности
Сегодня российские спецслужбы отличились очередным "громким" заявлением о том, что спецоперация "Паутина" якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного ущерба войскам рф. Служба безопасности Украины воспринимает такие заявления исключительно как попытку врага оправдать собственный провал перед внутренней аудиторией. Ведь благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности фсб" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации рф
В спецслужбе подчеркнули, что "Паутина" является уникальной, сложной и многоуровневой спецоперацией, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами.
Также в ведомстве заверили, что Украина и в дальнейшем будет больно бить российских захватчиков на поле боя и в его глубоком тылу.
Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде - на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли
Напомним
Спецоперация СБУ "Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Ее ход контролировал лично Президент Украины Владимир Зеленский, а руководил подготовкой и проведением "Паутины" непосредственно Глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.
В результате Служба безопасности Украины поразила 41 самолет рф, или 34% всей стратегической авиации противника. Среди них - Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, которыми оккупанты обстреливали мирные украинские города, а также уникальные вражеские самолеты-разведчики А-50.
Дополнение
Спецназовцы СБУ за четыре дня поразили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на сумму более 250 млн долларов. Это лишило россиян возможности обнаруживать цели и противодействовать украинским беспилотникам.