ukenru
12:39 • 8428 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
09:20 • 17187 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 31018 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 49930 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 17414 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 36588 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 28904 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24998 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34788 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54897 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
россияне заявили об "иностранном следе" в операции "Паутина": в СБУ ответили

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

Служба безопасности Украины заявила, что операция "Паутина", в которой был уничтожен 41 самолет военной стратегической авиации рф, проведена исключительно ее силами. СБУ опровергает заявления ФСБ об "иностранном следе", называя их попыткой оправдать провал.

россияне заявили об "иностранном следе" в операции "Паутина": в СБУ ответили

Операция "Паутина", в ходе которой был уничтожен 41 самолет военной стратегической авиации россии, была проведена исключительно силами Службы безопасности Украины. Об этом заявили в СБУ, отвечая на заявления российской федеральной службы безопасности (фсб), что в операции "Паутина" якобы был найден "иностранный след", сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробности

Сегодня российские спецслужбы отличились очередным "громким" заявлением о том, что спецоперация "Паутина" якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного ущерба войскам рф. Служба безопасности Украины воспринимает такие заявления исключительно как попытку врага оправдать собственный провал перед внутренней аудиторией. Ведь благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности фсб" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации рф 

- сообщили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что "Паутина" является уникальной, сложной и многоуровневой спецоперацией, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами.

Также в ведомстве заверили, что Украина и в дальнейшем будет больно бить российских захватчиков на поле боя и в его глубоком тылу.

Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде - на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли

- заявил глава Службы генерал-лейтенант Василий Малюк.

Напомним

Спецоперация СБУ "Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Ее ход контролировал лично Президент Украины Владимир Зеленский, а руководил подготовкой и проведением "Паутины" непосредственно Глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

В результате Служба безопасности Украины поразила 41 самолет рф, или 34% всей стратегической авиации противника. Среди них - Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, которыми оккупанты обстреливали мирные украинские города, а также уникальные вражеские самолеты-разведчики А-50.

Дополнение

Спецназовцы СБУ за четыре дня поразили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на сумму более 250 млн долларов. Это лишило россиян возможности обнаруживать цели и противодействовать украинским беспилотникам.

Павел Зинченко

