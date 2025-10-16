росіяни заявили про "іноземний слід" в операції "Павутина": в СБУ відповіли

Операція "Павутина", під час якої було знищено 41 літак військової стратегічної авіації росії, була проведена виключно силами Служби безпеки України. Про це заявили в СБУ, відповідаючи на заяви російської федеральної служби безпеки (фсб), що в операції "Павутина" нібито було знайдено "іноземний слід", повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Сьогодні російські спецслужби відзначилися черговою "гучною" заявою про те, що спецоперація "Павутина" нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військам рф. Служба безпеки України сприймає такі заяви виключно як спробу ворога виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією. Адже завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність фсб" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації рф - повідомили в СБУ.

В спецслужбі наголосили, що "Павутина" є унікальною, складною та багаторівневою спецоперацією, яку СБУ реалізувала виключно власними силами.

Також у відомстві запевнили, що Україна і надалі буде боляче бити російських загарбників на полі бою та у його глибокому тилу.

Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди - на морі, в повітрі й на землі. А як треба - дістанемо і з-під землі - заявив голова Служби генерал-лейтенант Василь Малюк.

Нагадаємо

Спецоперація СБУ "Павутина" відбулася 1 червня 2025 року. Її перебіг контролював особисто Президент України Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням "Павутини" безпосередньо Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

В результаті Служба безпеки України уразила 41 літак рф, або 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них - Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50.

Доповнення

Спецпризначенці СБУ за чотири дні уразили 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад 250 млн доларів. Це позбавило росіян можливості виявляти цілі та протидіяти українським безпілотникам.