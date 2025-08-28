СБУ за чотири дні уразила 17 систем ППО, РЕБ та РЛС росії

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
15:40 • 1256 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 9856 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 27011 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 16923 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 31674 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 76057 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 101784 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 94415 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 112823 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81730 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
38%
752мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 86397 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 54136 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo28 серпня, 08:54 • 61465 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33 • 118162 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 50797 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 1260 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 12945 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 27092 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 157418 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 159877 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 104044 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 135298 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 136812 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 130578 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 162313 перегляди
Актуальне
COVID-19
TikTok
Свіфт
The New York Times
E-6 Mercury

СБУ за чотири дні уразила 17 систем ППО, РЕБ та РЛС росії

Київ • УНН

 • 78 перегляди

СБУ за чотири дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад 250 млн доларів. Це позбавляє ворога можливості виявляти цілі та протидіяти українським безпілотникам.

СБУ за чотири дні уразила 17 систем ППО, РЕБ та РЛС росії

Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу Безпеки України.

Деталі

Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту – в 2,5 разу дорожче

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на рахунку воїнів:

  • чотири ЗРК "ТОР-М2";
    • три ЗГРК "Панцирь";
      • два ЗРК "С-300";
        • один ЗРК "БУК-М3";
          • радар 50Н6 "С-350";
            • РЛС "Каста-2Е2";
              • РЛС "Подльот";
                • РЕБ "Житель";
                  • РЛС "Небо-СВУ";
                    • РЛК 55Ж6М "Небо-М".

                      Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу 

                      - наголошує СБУ.

                      В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУР28.08.25, 12:13 • 8994 перегляди

                      Доповнення

                      За останні три роки СБУ уразила 11 військових кораблів рф у Чорному морі з допомогою надводних дронів. На фронті бійці СБУ вразили понад 1 700 російських танків.

                      Анна Мурашко

                      Війна в УкраїніТехнології
                      Бук (ЗРК)
                      Служба безпеки України
                      Ракетний комплекс "Панцир"
                      С-300