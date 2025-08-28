СБУ за чотири дні уразила 17 систем ППО, РЕБ та РЛС росії

Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу Безпеки України.

Деталі

Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту – в 2,5 разу дорожче - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на рахунку воїнів:

чотири ЗРК "ТОР-М2";

три ЗГРК "Панцирь";

два ЗРК "С-300";

один ЗРК "БУК-М3";

радар 50Н6 "С-350";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Подльот";

РЕБ "Житель";

РЛС "Небо-СВУ";

РЛК 55Ж6М "Небо-М".

Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу - наголошує СБУ.

В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУР

Доповнення

За останні три роки СБУ уразила 11 військових кораблів рф у Чорному морі з допомогою надводних дронів. На фронті бійці СБУ вразили понад 1 700 російських танків.