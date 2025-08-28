СБУ за чотири дні уразила 17 систем ППО, РЕБ та РЛС росії
Київ • УНН
СБУ за чотири дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад 250 млн доларів. Це позбавляє ворога можливості виявляти цілі та протидіяти українським безпілотникам.
Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу Безпеки України.
Деталі
Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту – в 2,5 разу дорожче
Повідомляється, що на рахунку воїнів:
- чотири ЗРК "ТОР-М2";
- три ЗГРК "Панцирь";
- два ЗРК "С-300";
- один ЗРК "БУК-М3";
- радар 50Н6 "С-350";
- РЛС "Каста-2Е2";
- РЛС "Подльот";
- РЕБ "Житель";
- РЛС "Небо-СВУ";
- РЛК 55Ж6М "Небо-М".
Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу
Доповнення
За останні три роки СБУ уразила 11 військових кораблів рф у Чорному морі з допомогою надводних дронів. На фронті бійці СБУ вразили понад 1 700 російських танків.