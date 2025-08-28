В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУР

Малий ракетний корабель рф проєкту 21631 "буян-м" - носій крилатих ракет "калібр". Його вполювали быйцы ГУР в Азовському морі, неподалік тимчасово окупованого Криму. Передає УНН із посиланням на офційний канал ГУР МО України.

Деталі

28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора росії проєкту 21631 "буян-м" ― носій крилатих ракет "калібр". - інформує ГУР.

Також оголошені подробиці атаки російського носія "калібрів":

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску “калібрів” у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

Нагадаємо

20 серпня 2025 року українські захисники знищили російський катер ракетою повітряного базування біля Залізного Порту.

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на групу компаній "Філанко", великого постачальника інтернету та хостингу для силових відомств росії. Внаслідок операції виведено з ладу тисячі серверів та пристроїв.