В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУР

Ексклюзив
07:27 • 20312 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 41059 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 44852 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 78579 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 57037 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 70807 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 181247 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 89848 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 54773 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67487 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 56067 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo28 серпня, 01:25 • 48468 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 31626 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 29549 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 15192 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 100597 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 102509 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 181247 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 164699 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 166667 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кір Стармер
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Франція
Дарницький район
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 70068 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 102857 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 105877 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 102626 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 135711 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУР

Київ • УНН

 • 5320 перегляди

28 серпня 2025 року ГУР МО України уразило малий ракетний корабель росії «буян-м» у Азовському морі. Корабель пошкоджено ударом дрона по РЛС та атакою спецпризначенців.

В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУР

Малий ракетний корабель рф проєкту 21631 "буян-м" - носій крилатих ракет "калібр". Його вполювали быйцы ГУР в Азовському морі, неподалік тимчасово окупованого Криму. Передає УНН із посиланням на офційний канал ГУР МО України.

Деталі

28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора росії проєкту 21631 "буян-м" ― носій крилатих ракет "калібр".   

- інформує ГУР.

Також оголошені подробиці атаки російського носія "калібрів":

  1. Бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт.
    1. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску “калібрів” у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

      Нагадаємо

      20 серпня 2025 року українські захисники знищили російський катер ракетою повітряного базування біля Залізного Порту

      Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на групу компаній "Філанко", великого постачальника інтернету та хостингу для силових відомств росії. Внаслідок операції виведено з ладу тисячі серверів та пристроїв.

      Ігор Тележніков

