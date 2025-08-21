Внаслідок операції ГУР у Чорному морі знищено ворожий катер з екіпажем: показали відео
Київ • УНН
20 серпня 2025 року ГУР знищило російський катер ракетою повітряного базування біля Залізного Порту. Усі п'ятеро членів екіпажу ліквідовані, удар підсвічено лазером з дрона.
Внаслідок операції ГУР у Чорному морі знищено ворожий катер в районі Залізного Порту, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, показавши відео, пише УНН.
20 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер російських загарбників. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу - ліквідовані
Як зазначили у ГУР, "завдати високоточного руйнівного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалось завдяки лазерній підсвітці з дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера з московитами". "Збройна боротьба за Україну триває! Слава Україні!" - підкреслили у ГУР.
