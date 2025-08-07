$41.610.07
Ексклюзив
11:55 • 11552 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 37767 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 54061 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 51225 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 33993 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 39967 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 53687 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55081 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119233 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 69279 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
кремль намагається посіяти розбрат в адміністрації Трампа для уникнення санкцій - ISW
Німеччина скорочує виплати українським біженцям
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указів
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
ГУР підтвердило ураження ворожих РЛС, десантного катера та бази ППО в окупованому Криму: показали відео

Київ • УНН

 • 2160 перегляди

ГУР МО України повідомило про ураження ворожих РЛС у куполах, десантного катера та бази ППО на Ай-Петрі в окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває, знищено також РЛС «Нєбо-СВУ», «Подльот К-1» та 96Л6Е.

ГУР підтвердило ураження ворожих РЛС, десантного катера та бази ППО в окупованому Криму: показали відео

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ураження ворожих РЛС у куполах, десантного катера, бази ППО на Ай-Петрі у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

Ворожі РЛС у куполах, десантний катер, база ППО на Ай-Петрі - чергова здобич розвідників у Криму

- повідомили у ГУР, показавши відео.

У розвідці наголосили: "Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває - ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 "БК-16".

Також, за даними ГУР, "спалили російські: РЛС "Нєбо-СВУ"; РЛС "Подльот К-1"; РЛС 96Л6Е".

"Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції", - ідеться у повідомленні.

"Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А)", - вказали у ГУР.

І наголосили: "Збройна боротьба триває! Слава Україні!".

Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди

Юлія Шрамко

Війна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
С-300
Крим