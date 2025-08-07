ГУР підтвердило ураження ворожих РЛС, десантного катера та бази ППО в окупованому Криму: показали відео
Київ • УНН
ГУР МО України повідомило про ураження ворожих РЛС у куполах, десантного катера та бази ППО на Ай-Петрі в окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває, знищено також РЛС «Нєбо-СВУ», «Подльот К-1» та 96Л6Е.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ураження ворожих РЛС у куполах, десантного катера, бази ППО на Ай-Петрі у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
Ворожі РЛС у куполах, десантний катер, база ППО на Ай-Петрі - чергова здобич розвідників у Криму
У розвідці наголосили: "Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває - ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 "БК-16".
Також, за даними ГУР, "спалили російські: РЛС "Нєбо-СВУ"; РЛС "Подльот К-1"; РЛС 96Л6Е".
"Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції", - ідеться у повідомленні.
"Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А)", - вказали у ГУР.
І наголосили: "Збройна боротьба триває! Слава Україні!".
