Эксклюзив
11:55 • 4808 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 31860 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 48029 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 45831 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 31443 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 38602 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 52878 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 54868 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 118337 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 69235 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 4780 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 31831 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Эксклюзив
08:14 • 45803 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 118320 просмотра
ГУР подтвердило поражение вражеских РЛС, десантного катера и базы ПВО в оккупированном Крыму: показали видео

Киев • УНН

 • 1996 просмотра

ГУР МО Украины сообщило о поражении вражеских РЛС в куполах, десантного катера и базы ПВО на Ай-Петри в оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается, уничтожены также РЛС «Небо-СВУ», «Подлет К-1» и 96Л6Е.

ГУР подтвердило поражение вражеских РЛС, десантного катера и базы ПВО в оккупированном Крыму: показали видео

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о поражении вражеских РЛС в куполах, десантного катера, базы ПВО на Ай-Петри во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Вражеские РЛС в куполах, десантный катер, база ПВО на Ай-Петри - очередная добыча разведчиков в Крыму

- сообщили в ГУР, показав видео.

В разведке подчеркнули: "Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается - уклоняясь от ракет захватчиков, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешное огневое поражение вражескому десантному катеру проекта 02510 "БК-16".

Также, по данным ГУР, "сожгли российские: РЛС "Небо-СВУ"; РЛС "Подлет К-1"; РЛС 96Л6Е".

"После серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Призраками" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции", - говорится в сообщении.

"Еще один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петри, где московиты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А)", - указали в ГУР.

И подчеркнули: "Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!".

Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поезда07.08.25, 11:55 • 25826 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Главное управление разведки Украины
Ракетная система С-300
Крым