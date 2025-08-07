ГУР подтвердило поражение вражеских РЛС, десантного катера и базы ПВО в оккупированном Крыму: показали видео
Киев • УНН
ГУР МО Украины сообщило о поражении вражеских РЛС в куполах, десантного катера и базы ПВО на Ай-Петри в оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается, уничтожены также РЛС «Небо-СВУ», «Подлет К-1» и 96Л6Е.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о поражении вражеских РЛС в куполах, десантного катера, базы ПВО на Ай-Петри во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
Вражеские РЛС в куполах, десантный катер, база ПВО на Ай-Петри - очередная добыча разведчиков в Крыму
В разведке подчеркнули: "Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается - уклоняясь от ракет захватчиков, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешное огневое поражение вражескому десантному катеру проекта 02510 "БК-16".
Также, по данным ГУР, "сожгли российские: РЛС "Небо-СВУ"; РЛС "Подлет К-1"; РЛС 96Л6Е".
"После серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Призраками" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции", - говорится в сообщении.
"Еще один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петри, где московиты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А)", - указали в ГУР.
И подчеркнули: "Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!".
