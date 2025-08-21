В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер с экипажем: показали видео

В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер в районе Железного Порта, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, показав видео, пишет УНН.

20 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер российских захватчиков. Все пятеро членов российско-оккупационного экипажа - ликвидированы