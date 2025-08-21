В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер с экипажем: показали видео

$41.360.10
48.320.15
ukenru
05:30 • 766 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 33539 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 104909 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 53120 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 91006 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 259897 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 83832 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 77877 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70756 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 243953 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.2м/с
61%
744мм
Популярные новости
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы20 августа, 20:48 • 25268 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW00:59 • 22961 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке01:48 • 27671 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 24719 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 5564 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 45587 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 104909 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 91006 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 259897 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 243953 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 28736 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 26189 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 27478 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 56501 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 67071 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Таймс
MIM-104 Patriot

В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер с экипажем: показали видео

Киев • УНН

 • 144 просмотра

20 августа 2025 года ГУР уничтожило российский катер ракетой воздушного базирования возле Железного Порта. Все пятеро членов экипажа ликвидированы, удар подсвечен лазером с дрона.

В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер с экипажем: показали видео

В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер в районе Железного Порта, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, показав видео, пишет УНН.

20 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер российских захватчиков. Все пятеро членов российско-оккупационного экипажа - ликвидированы

- сообщили в ГУР.

Как отметили в ГУР, "нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке с дрона, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с московитами". "Вооруженная борьба за Украину продолжается! Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.

ГУР подтвердило поражение вражеских РЛС, десантного катера и базы ПВО в оккупированном Крыму: показали видео07.08.25, 14:09 • 3484 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Крылатая ракета
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Симферополь
Черное море
Украина