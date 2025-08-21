В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер с экипажем: показали видео
Киев • УНН
20 августа 2025 года ГУР уничтожило российский катер ракетой воздушного базирования возле Железного Порта. Все пятеро членов экипажа ликвидированы, удар подсвечен лазером с дрона.
В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер в районе Железного Порта, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, показав видео, пишет УНН.
20 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер российских захватчиков. Все пятеро членов российско-оккупационного экипажа - ликвидированы
Как отметили в ГУР, "нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке с дрона, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с московитами". "Вооруженная борьба за Украину продолжается! Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.
ГУР подтвердило поражение вражеских РЛС, десантного катера и базы ПВО в оккупированном Крыму: показали видео07.08.25, 14:09 • 3484 просмотра