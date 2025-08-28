$41.320.08
В Азовском море поражен российский корабль "Буян-М" - ГУР

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

28 августа 2025 года ГУР МО Украины поразило малый ракетный корабль России «Буян-М» в Азовском море. Корабль поврежден ударом дрона по РЛС и атакой спецназовцев.

В Азовском море поражен российский корабль "Буян-М" - ГУР

Малый ракетный корабль РФ проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр". Его подстрелили бойцы ГУР в Азовском море, недалеко от временно оккупированного Крыма. Передает УНН со ссылкой на официальный канал ГУР МО Украины.

Детали

28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма был поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М" ― носитель крылатых ракет "Калибр".   

- информирует ГУР.

Также объявлены подробности атаки российского носителя "Калибров":

  1. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины “Призраки” ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт.
    1. В результате ударов российский ракетный корабль, находившийся в зоне потенциального пуска “Калибров” в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

      Напомним

      20 августа 2025 года украинские защитники уничтожили российский катер ракетой воздушного базирования возле Железного Порта

      Киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на группу компаний "Филанко", крупного поставщика интернета и хостинга для силовых ведомств России. В результате операции выведены из строя тысячи серверов и устройств.

      Игорь Тележников

      Война в УкраинеНовости Мира
      Государственная граница Украины
      «Калибр» (семейство ракет)
      Главное управление разведки Украины
      Азовское море
      Крым