Масштабна кібератака ГУР: виведено з ладу інфраструктуру інтернет-провайдера, що обслуговує силовиків рф

Ексклюзив
14:46 • 12607 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 51573 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 72294 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 50926 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 110200 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 118157 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 101872 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 71399 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 120557 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 211637 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 51678 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 53425 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 63346 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 72364 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 51678 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 96805 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 211658 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 360229 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 262570 перегляди
Масштабна кібератака ГУР: виведено з ладу інфраструктуру інтернет-провайдера, що обслуговує силовиків рф

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на групу компаній "Філанко", великого постачальника інтернету та хостингу для силових відомств росії. Внаслідок операції виведено з ладу тисячі серверів та пристроїв, знищено сотні терабайтів даних, а також вилучено понад 1,3 млн доларів.

Масштабна кібератака ГУР: виведено з ладу інфраструктуру інтернет-провайдера, що обслуговує силовиків рф

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну атаку на групу компаній "Філанко" - одного з найбільших постачальників інтернету та хостингу для силових відомств росії. Внаслідок операції було виведено з ладу тисячі серверів і пристроїв, знищено сотні терабайтів даних, а також "витрушено" з особистого кабінету компанії понад 1,3 млн доларів, пише УНН із посиланням на джерела.

Кіберфахівці воєнної розвідки здійснили чергову атаку на ІТ-інфраструктуру держави-агресора. Цього разу під ударом опинилася група компаній "Філанко" - великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема "Білайн", МГТС, 24тв та силові структури рф 

– повідомили джерела.

Внаслідок атаки, к вказано, було виведено з ладу "шість сотень віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайт даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайт даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайт даних на них".

Окрім цього за отриманою інформацією виведено з ладу 3100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі.

Крім того, кіберфахівці української розвідки "витрусили" гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 млн 300 тисяч доларів США. А також здійснили дефейс сайту з продажу "тривожних валізок" для силових структур рф, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні 

- йдеться у повідомленні.

Атака БПЛА в ухті: дрони ГУР атакували НПЗ за 2000 кілометрів від України 10.08.25, 20:07 • 5006 переглядiв

Альона Уткіна

ВійнаТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна