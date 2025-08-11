Масштабна кібератака ГУР: виведено з ладу інфраструктуру інтернет-провайдера, що обслуговує силовиків рф

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну атаку на групу компаній "Філанко" - одного з найбільших постачальників інтернету та хостингу для силових відомств росії. Внаслідок операції було виведено з ладу тисячі серверів і пристроїв, знищено сотні терабайтів даних, а також "витрушено" з особистого кабінету компанії понад 1,3 млн доларів, пише УНН із посиланням на джерела.

Кіберфахівці воєнної розвідки здійснили чергову атаку на ІТ-інфраструктуру держави-агресора. Цього разу під ударом опинилася група компаній "Філанко" - великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема "Білайн", МГТС, 24тв та силові структури рф

Внаслідок атаки, к вказано, було виведено з ладу "шість сотень віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайт даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайт даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайт даних на них".

Окрім цього за отриманою інформацією виведено з ладу 3100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі.

Крім того, кіберфахівці української розвідки "витрусили" гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 млн 300 тисяч доларів США. А також здійснили дефейс сайту з продажу "тривожних валізок" для силових структур рф, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні