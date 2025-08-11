Масштабная кибератака ГУР: выведена из строя инфраструктура интернет-провайдера, обслуживающего силовиков рф

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили масштабную атаку на группу компаний "Филанко" - одного из крупнейших поставщиков интернета и хостинга для силовых ведомств России. В результате операции были выведены из строя тысячи серверов и устройств, уничтожены сотни терабайтов данных, а также "вытряхнуто" из личного кабинета компании более 1,3 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на источники.

Киберспециалисты военной разведки совершили очередную атаку на ИТ-инфраструктуру государства-агрессора. На этот раз под ударом оказалась группа компаний "Филанко" - крупный поставщик услуг интернета и хостинга, который обеспечивает более 20 тысяч клиентов, в том числе "Билайн", МГТС, 24тв и силовые структуры РФ

В результате атаки, как указано, были выведены из строя "шесть сотен виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 Raspberry для удаленного мониторинга данных из дата-центра и 12 терабайт данных с сенсоров, пять физических серверов в офисе и 5 терабайт данных на них".

Кроме этого, по полученной информации, выведено из строя 3100 устройств коммутационного оборудования, из них 37 сервисных маршрутизаторов, маршрутизаторов ядра и границы сети.

Кроме того, киберспециалисты украинской разведки "вытряхнули" кошельки в личном кабинете компании на сумму 1 млн 300 тысяч долларов США. А также осуществили дефейс сайта по продаже "тревожных чемоданчиков" для силовых структур РФ, опубликовав на главной странице ресурса фото уничтоженных российских оккупантов в Украине