Эксклюзив
14:46 • 12696 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 51732 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 72400 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 50985 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 110255 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 118191 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 101894 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 71407 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 120569 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 211671 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
Масштабная кибератака ГУР: выведена из строя инфраструктура интернет-провайдера, обслуживающего силовиков рф

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на группу компаний "Филанко", крупного поставщика интернета и хостинга для силовых ведомств россии. В результате операции выведены из строя тысячи серверов и устройств, уничтожены сотни терабайтов данных, а также изъято более 1,3 млн долларов.

Масштабная кибератака ГУР: выведена из строя инфраструктура интернет-провайдера, обслуживающего силовиков рф

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили масштабную атаку на группу компаний "Филанко" - одного из крупнейших поставщиков интернета и хостинга для силовых ведомств России. В результате операции были выведены из строя тысячи серверов и устройств, уничтожены сотни терабайтов данных, а также "вытряхнуто" из личного кабинета компании более 1,3 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на источники.

Киберспециалисты военной разведки совершили очередную атаку на ИТ-инфраструктуру государства-агрессора. На этот раз под ударом оказалась группа компаний "Филанко" - крупный поставщик услуг интернета и хостинга, который обеспечивает более 20 тысяч клиентов, в том числе "Билайн", МГТС, 24тв и силовые структуры РФ 

– сообщили источники.

В результате атаки, как указано, были выведены из строя "шесть сотен виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 Raspberry для удаленного мониторинга данных из дата-центра и 12 терабайт данных с сенсоров, пять физических серверов в офисе и 5 терабайт данных на них".

Кроме этого, по полученной информации, выведено из строя 3100 устройств коммутационного оборудования, из них 37 сервисных маршрутизаторов, маршрутизаторов ядра и границы сети.

Кроме того, киберспециалисты украинской разведки "вытряхнули" кошельки в личном кабинете компании на сумму 1 млн 300 тысяч долларов США. А также осуществили дефейс сайта по продаже "тревожных чемоданчиков" для силовых структур РФ, опубликовав на главной странице ресурса фото уничтоженных российских оккупантов в Украине 

- говорится в сообщении.

Атака БПЛА в ухте: дроны ГУР атаковали НПЗ в 2000 километрах от Украины10.08.25, 20:07 • 5006 просмотров

Алена Уткина

ВойнаТехнологии
Главное управление разведки Украины
Украина