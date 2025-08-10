$41.460.00
10 августа, 08:18 • 14835 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 58419 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 137076 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 105631 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 278426 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 157346 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 339185 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 309019 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107209 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149908 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Атака БПЛА в ухте: дроны ГУР атаковали НПЗ в 2000 километрах от Украины

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Дроны ГУР МОУ поразили НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в двух тысячах километрах от границы с Украиной. Атакованный объект участвует в поставках горюче-смазочных материалов оккупационной армии.

Атака БПЛА в ухте: дроны ГУР атаковали НПЗ в 2000 километрах от Украины

В воскресенье, 10 августа, в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Об этом журналисту УНН сообщили в ГУР.

Детали

Как сообщают источники в ГУР МО, атакованное предприятие расположено в российской республике Коми более чем в двух тысячах километров от границы Украины. Пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

По информации местных телеграм-каналов, местные жители услышали сразу несколько громких взрывов в районе НПЗ, после чего туда поехали пожарные автомобили, "скорые" и другие экстренные службы. Отдельные местные паблики сообщили, что в результате взрывов по меньшей мере в одной цистерне на территории НПЗ появилась пробоина. Кроме того, местные жители сообщают об исчезновении в городе электроэнергии и мобильного интернета.

Источники в украинской разведке добавляют, что дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемого для изготовления пропан-бутана и бензина.

Напомним

В городе ухта республики коми рф взрывы повредили местный нефтеперерабатывающий завод. Из-за атаки в Ухте и по всей республике начали отключать мобильный интернет.

Также УНН сообщал, что в ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали саратовскую область рф, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар БПЛА по НПЗ в Саратове.

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Главное управление разведки Украины
Украина