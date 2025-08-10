Атака БПЛА в ухте: дроны ГУР атаковали НПЗ в 2000 километрах от Украины
Киев • УНН
Дроны ГУР МОУ поразили НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в двух тысячах километрах от границы с Украиной. Атакованный объект участвует в поставках горюче-смазочных материалов оккупационной армии.
В воскресенье, 10 августа, в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Об этом журналисту УНН сообщили в ГУР.
Детали
Как сообщают источники в ГУР МО, атакованное предприятие расположено в российской республике Коми более чем в двух тысячах километров от границы Украины. Пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.
По информации местных телеграм-каналов, местные жители услышали сразу несколько громких взрывов в районе НПЗ, после чего туда поехали пожарные автомобили, "скорые" и другие экстренные службы. Отдельные местные паблики сообщили, что в результате взрывов по меньшей мере в одной цистерне на территории НПЗ появилась пробоина. Кроме того, местные жители сообщают об исчезновении в городе электроэнергии и мобильного интернета.
Источники в украинской разведке добавляют, что дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемого для изготовления пропан-бутана и бензина.
Напомним
В городе ухта республики коми рф взрывы повредили местный нефтеперерабатывающий завод. Из-за атаки в Ухте и по всей республике начали отключать мобильный интернет.
Также УНН сообщал, что в ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали саратовскую область рф, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар БПЛА по НПЗ в Саратове.