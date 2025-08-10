Дрони атакували саратовську область рф: імовірно, палає НПЗ, є загиблий
Київ • УНН
В ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БпЛА впав у житловому дворі.
У ніч на неділю,10 серпня, невідомі дрони атакували саратовську область рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зокрема, мешканці скаржилися на вибухи і пожежу в обласному центрі в районі нафтопереробного заводу.
За словами очевидців, було чути близько 15 вибухів та працювала сирена повітряної небезпеки у південній частині Саратова
Незабаром губернатор саратовскої областї роман бусаргін підтвердив інформацію про вибухи.
Є пошкодження на одному із промислових підприємств. На місці працюють усі необхідні екстрені служби
Згодом він повідомив, що один із БпЛА впав у дворі житлового будинку.
Мешканців евакуйовано, пункт тимчасового розміщення організовано у сусідній школі. Внаслідок атаки є постраждалі. Попередньо одна людина загинула
Нагадаємо
7 серпня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів рф, у тому числі Афіпського НПЗ в краснодарському краї.
російські міста під атакою дронів: у Сочі вибухи та пожежа на НПЗ (відео)03.08.25, 04:52 • 4950 переглядiв