Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 27675 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 90186 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 80808 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 256150 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 143979 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 315825 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 291708 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106116 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148744 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79003 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Дрони атакували саратовську область рф: імовірно, палає НПЗ, є загиблий

Київ • УНН

 • 520 перегляди

В ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БпЛА впав у житловому дворі.

Дрони атакували саратовську область рф: імовірно, палає НПЗ, є загиблий

У ніч на неділю,10 серпня, невідомі дрони атакували саратовську область рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зокрема, мешканці скаржилися на вибухи і пожежу в обласному центрі в районі нафтопереробного заводу.

За словами очевидців, було чути близько 15 вибухів та працювала сирена повітряної небезпеки у південній частині Саратова

- зазначалося на одному з ресурсів.

Незабаром губернатор саратовскої областї роман бусаргін підтвердив інформацію про вибухи.

Є пошкодження на одному із промислових підприємств. На місці працюють усі необхідні екстрені служби

- написав чиновник.

Згодом він повідомив, що один із БпЛА впав у дворі житлового будинку.

Мешканців евакуйовано, пункт тимчасового розміщення організовано у сусідній школі. Внаслідок атаки є постраждалі. Попередньо одна людина загинула

- розповів бусаргін.

Нагадаємо

7 серпня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів рф, у тому числі Афіпського НПЗ в краснодарському краї.

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу