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російські міста під атакою дронів: у Сочі вибухи та пожежа на НПЗ (відео)

Київ • УНН

 • 170 перегляди

У ніч на 3 серпня низка російських міст, включаючи Воронеж та Сочі, зазнала атаки невідомих дронів. У Сочі загорілася нафтобаза, а аеропорт призупинив роботу.

російські міста під атакою дронів: у Сочі вибухи та пожежа на НПЗ (відео)

У ніч проти неділі, 3 серпня низка російських міст опинилася під атакою невідомих дронів. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це інформує УНН з посиланям на російські Telegram-канали, мера Сочі Андрія Прошуніна.

Деталі

Починаючи приблизно з 00:20 у пабліках почала з'являтися інформація, що безпілотники атакували місто Воронеж. Спочатку були повідомлення про два вибухи, а згодом стало відомо про понад 10.

Також російські Telegram-канали повідомили про вибухі у Сочі.

У Сочі вибухи, працює сирена, повідомляють місцеві жителі

- йдеться у дописі.

За даними росЗМІ, жителі повідомляли, що горить адлерська нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" на вулиці Авіаційній, яка знаходиться неподалік місцевого аеропорту, який повідомив про зупинення роботи.

Пізніше мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив пожежу на нафтобазі.

Знаходжусь із заступниками на робочому місці. На нафтобазі в Адлерському районі сталося спалах резервуару з паливом. Уламки знову зачепили будови у гаражному кооперативі на Авіаційній

- йдеться у дописі Прошуніна.

"Сьогодні вночі атаці БПЛА з боку київського режиму зазнало місто Сочі", - додав він.

За словами російського чиновника, в Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. 

Як поінформували росЗМІ, в аеропорту Сочі пасажирів евакуювали до бомбосховища, деякі з них скаржаться на відсутність води.

Нагадаємо

У ніч проти 2 серпня вибухи лунали у кількох російських регіонах та в окупованому Криму. Було атаковано НПЗ у рязані, самарській області, нафтобазу у Феодосії, заводи у пензі та аеродроми. Це відбулося на тлі повідомлень про масовану атаку дронів.

Віта Зеленецька

Війна
Феодосія
Крим
Київ