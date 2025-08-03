російські міста під атакою дронів: у Сочі вибухи та пожежа на НПЗ (відео)
Київ • УНН
У ніч на 3 серпня низка російських міст, включаючи Воронеж та Сочі, зазнала атаки невідомих дронів. У Сочі загорілася нафтобаза, а аеропорт призупинив роботу.
У ніч проти неділі, 3 серпня низка російських міст опинилася під атакою невідомих дронів. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це інформує УНН з посиланям на російські Telegram-канали, мера Сочі Андрія Прошуніна.
Деталі
Починаючи приблизно з 00:20 у пабліках почала з'являтися інформація, що безпілотники атакували місто Воронеж. Спочатку були повідомлення про два вибухи, а згодом стало відомо про понад 10.
Також російські Telegram-канали повідомили про вибухі у Сочі.
У Сочі вибухи, працює сирена, повідомляють місцеві жителі
За даними росЗМІ, жителі повідомляли, що горить адлерська нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" на вулиці Авіаційній, яка знаходиться неподалік місцевого аеропорту, який повідомив про зупинення роботи.
Пізніше мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив пожежу на нафтобазі.
Знаходжусь із заступниками на робочому місці. На нафтобазі в Адлерському районі сталося спалах резервуару з паливом. Уламки знову зачепили будови у гаражному кооперативі на Авіаційній
"Сьогодні вночі атаці БПЛА з боку київського режиму зазнало місто Сочі", - додав він.
За словами російського чиновника, в Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння.
Як поінформували росЗМІ, в аеропорту Сочі пасажирів евакуювали до бомбосховища, деякі з них скаржаться на відсутність води.
Нагадаємо
У ніч проти 2 серпня вибухи лунали у кількох російських регіонах та в окупованому Криму. Було атаковано НПЗ у рязані, самарській області, нафтобазу у Феодосії, заводи у пензі та аеродроми. Це відбулося на тлі повідомлень про масовану атаку дронів.