російські міста під атакою дронів: у Сочі вибухи та пожежа на НПЗ (відео)

У ніч проти неділі, 3 серпня низка російських міст опинилася під атакою невідомих дронів. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це інформує УНН з посиланям на російські Telegram-канали, мера Сочі Андрія Прошуніна.

Починаючи приблизно з 00:20 у пабліках почала з'являтися інформація, що безпілотники атакували місто Воронеж. Спочатку були повідомлення про два вибухи, а згодом стало відомо про понад 10.

Також російські Telegram-канали повідомили про вибухі у Сочі.

За даними росЗМІ, жителі повідомляли, що горить адлерська нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" на вулиці Авіаційній, яка знаходиться неподалік місцевого аеропорту, який повідомив про зупинення роботи.

Пізніше мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив пожежу на нафтобазі.

Знаходжусь із заступниками на робочому місці. На нафтобазі в Адлерському районі сталося спалах резервуару з паливом. Уламки знову зачепили будови у гаражному кооперативі на Авіаційній