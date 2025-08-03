Российские города под атакой дронов: в Сочи взрывы и пожар на НПЗ (видео)
Киев • УНН
В ночь на 3 августа ряд российских городов, включая Воронеж и Сочи, подвергся атаке неизвестных дронов. В Сочи загорелась нефтебаза, а аэропорт приостановил работу.
В ночь на воскресенье, 3 августа, ряд российских городов оказался под атакой неизвестных дронов. В результате обстрела возникли пожары. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы, мэра Сочи Андрея Прошунина.
Детали
Начиная примерно с 00:20 в пабликах начала появляться информация, что беспилотники атаковали город Воронеж. Сначала были сообщения о двух взрывах, а впоследствии стало известно о более чем 10.
Также российские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Сочи.
В Сочи взрывы, работает сирена, сообщают местные жители
По данным росСМИ, жители сообщали, что горит адлерская нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" на улице Авиационной, которая находится неподалеку от местного аэропорта, который сообщил о приостановке работы.
Позже мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил пожар на нефтебазе.
Нахожусь с заместителями на рабочем месте. На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова задели строения в гаражном кооперативе на Авиационной
"Сегодня ночью атаке БПЛА со стороны киевского режима подвергся город Сочи", - добавил он.
По словам российского чиновника, в Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание.
Как проинформировали росСМИ, в аэропорту Сочи пассажиров эвакуировали в бомбоубежище, некоторые из них жалуются на отсутствие воды.
Напомним
В ночь на 2 августа взрывы гремели в нескольких российских регионах и в оккупированном Крыму. Были атакованы НПЗ в Рязани, Самарской области, нефтебаза в Феодосии, заводы в Пензе и аэродромы. Это произошло на фоне сообщений о массированной атаке дронов.