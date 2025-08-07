Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та ще низки важливих об'єктів рф

$41.610.07
48.290.19
ukru
Ексклюзив
09:40 • 18691 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 29030 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 29025 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 22845 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 31718 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 49359 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 52903 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 109932 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68941 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61794 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
38%
755мм
Популярнi новини
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo7 серпня, 01:37 • 29988 перегляди
Шпигун у лавах армії США: військовий передавав рф секретні дані про танк Abrams7 серпня, 02:10 • 10067 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям7 серпня, 03:09 • 28200 перегляди
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto05:55 • 18614 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo08:55 • 16999 перегляди
Публікації
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 38 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
Ексклюзив
09:40 • 18700 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14 • 29032 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 109938 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 87086 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Джо Байден
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Черкаси
Крим
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 110 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 106570 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 117770 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 110568 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 122644 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Ґардіан
Tesla Cybertruck

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та ще низки важливих об'єктів рф

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів РФ, зокрема Афіпського НПЗ. Пожежа охопила технологічну установку з переробки газу.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та ще низки важливих об'єктів рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів рф, у тому числі Афіпського НПЗ в краснодарському краї, пише УНН.

Уражено низку важливих об’єктів рф. Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях рф, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату

- повідомили в Генштабі.

Як вказано, річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф. 

Бойове завдання, як повідомляється, виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Також підрозділами Сил оборони атаковано низку інших важливих об’єктів – результати бойової роботи уточнюються

- повідомили у Генштабі.

"Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Зеленський після чергових атак рф: "російська логістика, нафтопереробка, воєнна економіка цілком справедливо отримує відповіді"07.08.25, 12:27 • 1078 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Україна