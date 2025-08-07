Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та ще низки важливих об'єктів рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів РФ, зокрема Афіпського НПЗ. Пожежа охопила технологічну установку з переробки газу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів рф, у тому числі Афіпського НПЗ в краснодарському краї, пише УНН.
Уражено низку важливих об’єктів рф. Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях рф, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату
Як вказано, річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф.
Бойове завдання, як повідомляється, виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Також підрозділами Сил оборони атаковано низку інших важливих об’єктів – результати бойової роботи уточнюються
"Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
