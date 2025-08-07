$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
09:40 • 19023 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 29616 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 29500 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 23107 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 31938 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 49467 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 52972 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 110149 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68955 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61796 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський після чергових атак рф: "російська логістика, нафтопереробка, воєнна економіка цілком справедливо отримує відповіді"

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія отримує відповіді від українців на щоденні атаки рф. Він повідомив про загибель чотирьох людей на Дніпровщині, включаючи 23-річного рятувальника.

Зеленський після чергових атак рф: "російська логістика, нафтопереробка, воєнна економіка цілком справедливо отримує відповіді"

Фактично щодня рф б'є по Україні дронами та авіабомбами, запускаючи близько 200 КАБів, і "російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка - усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців", заявив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергові атаки рф, пише УНН.

Деталі

"Тільки за один день учора на Дніпровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили. Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими. Три людини там були вбиті абсолютно підло. Рятувальник, працівник ДСНС України Данило Хижняк – молодий хлопець, 23 роки, порятунок людей був його роботою. І це – мішень для росії. Також загинули Юрій Крутінь, 62 роки, Наталія Шушвар, 49 років, – звичайні люди, звичайні мешканці Нікополя. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

Фактично кожного дня тривають удари російськими дронами, авіабомбами. Кожна доба – це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають

- наголосив Президент.

Він назвав важливим і те, що "жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення". "Ми в Україні всі пліч-о-пліч для захисту наших людей, нашої держави", - наголосив Глава держави.

І саме тому вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає росії ударів у відповідь на її терор, на її війну. Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка - усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо росію до припинення агресії. Слава Україні!

- повідомив Зеленський.

89 зі 112 дронів знешкоджено під час нічної атаки рф на Україну07.08.25, 09:09 • 1920 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Україна