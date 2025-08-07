Зеленський після чергових атак рф: "російська логістика, нафтопереробка, воєнна економіка цілком справедливо отримує відповіді"

Фактично щодня рф б'є по Україні дронами та авіабомбами, запускаючи близько 200 КАБів, і "російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка - усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців", заявив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергові атаки рф, пише УНН.

"Тільки за один день учора на Дніпровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили. Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими. Три людини там були вбиті абсолютно підло. Рятувальник, працівник ДСНС України Данило Хижняк – молодий хлопець, 23 роки, порятунок людей був його роботою. І це – мішень для росії. Також загинули Юрій Крутінь, 62 роки, Наталія Шушвар, 49 років, – звичайні люди, звичайні мешканці Нікополя. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

Фактично кожного дня тривають удари російськими дронами, авіабомбами. Кожна доба – це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають

Він назвав важливим і те, що "жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення". "Ми в Україні всі пліч-о-пліч для захисту наших людей, нашої держави", - наголосив Глава держави.

І саме тому вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає росії ударів у відповідь на її терор, на її війну. Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка - усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо росію до припинення агресії. Слава Україні!