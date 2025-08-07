Зеленский после очередных атак рф: "российская логистика, нефтепереработка, военная экономика вполне справедливо получает ответы"

Практически ежедневно рф бьет по Украине дронами и авиабомбами, запуская около 200 КАБов, и "российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика - все это вполне справедливо получает ответы от украинцев", заявил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередные атаки рф, пишет УНН.

"Только за один день вчера на Днепровщине россияне убили четырех человек и восьмерых ранили. Сегодня в Никополе день траура по погибшим. Три человека там были убиты абсолютно подло. Спасатель, сотрудник ГСЧС Украины Даниил Хижняк – молодой парень, 23 года, спасение людей было его работой. И это – мишень для россии. Также погибли Юрий Крутинь, 62 года, Наталья Шушвар, 49 лет, – обычные люди, обычные жители Никополя. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

Практически каждый день продолжаются удары российскими дронами, авиабомбами. Каждые сутки – это около 200 управляемых авиабомб против наших громад, против наших позиций. Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором в одиночку, и важно, что Украине помогают

Он назвал важным и то, что "ни одна украинская громада не остается наедине со своими проблемами – всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения". "Мы в Украине все плечом к плечу для защиты наших людей, нашего государства", - подчеркнул Глава государства.

И именно поэтому уже 1261-й день Украина защищается, сохраняет свою независимость и неизменно наносит россии удары в ответ на ее террор, на ее войну. Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика - все это вполне справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. И я благодарю каждого нашего воина за меткость. Вместе защищаемся. Вместе дожимаем россию до прекращения агрессии. Слава Украине!