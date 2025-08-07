$41.610.07
Эксклюзив
09:40 • 13025 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 19396 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 20861 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 18608 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 27997 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 47494 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 51727 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 105824 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68732 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61698 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорога7 августа, 01:37
Германия сокращает выплаты украинским беженцам7 августа, 03:09
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указов05:55
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поезда08:55
Зеленский после очередных атак рф: "российская логистика, нефтепереработка, военная экономика вполне справедливо получает ответы"

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия получает ответы от украинцев на ежедневные атаки рф. Он сообщил о гибели четырех человек на Днепропетровщине, включая 23-летнего спасателя.

Зеленский после очередных атак рф: "российская логистика, нефтепереработка, военная экономика вполне справедливо получает ответы"

Практически ежедневно рф бьет по Украине дронами и авиабомбами, запуская около 200 КАБов, и "российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика - все это вполне справедливо получает ответы от украинцев", заявил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередные атаки рф, пишет УНН.

Детали

"Только за один день вчера на Днепровщине россияне убили четырех человек и восьмерых ранили. Сегодня в Никополе день траура по погибшим. Три человека там были убиты абсолютно подло. Спасатель, сотрудник ГСЧС Украины Даниил Хижняк – молодой парень, 23 года, спасение людей было его работой. И это – мишень для россии. Также погибли Юрий Крутинь, 62 года, Наталья Шушвар, 49 лет, – обычные люди, обычные жители Никополя. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

Практически каждый день продолжаются удары российскими дронами, авиабомбами. Каждые сутки – это около 200 управляемых авиабомб против наших громад, против наших позиций. Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором в одиночку, и важно, что Украине помогают

- подчеркнул Президент.

Он назвал важным и то, что "ни одна украинская громада не остается наедине со своими проблемами – всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения". "Мы в Украине все плечом к плечу для защиты наших людей, нашего государства", - подчеркнул Глава государства.

И именно поэтому уже 1261-й день Украина защищается, сохраняет свою независимость и неизменно наносит россии удары в ответ на ее террор, на ее войну. Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика - все это вполне справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. И я благодарю каждого нашего воина за меткость. Вместе защищаемся. Вместе дожимаем россию до прекращения агрессии. Слава Украине!

- сообщил Зеленский.

89 из 112 дронов обезврежены во время ночной атаки рф на Украину07.08.25, 09:09 • 1886 просмотров

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина