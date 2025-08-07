Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ и еще ряда важных объектов рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов рф, в частности Афипского НПЗ. Пожар охватил технологическую установку по переработке газа.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов рф, в том числе Афипского НПЗ в краснодарском крае, пишет УНН.
Поражен ряд важных объектов рф. Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям рф, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в краснодарском крае. В результате попадания БПЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата
Как указано, годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки рф.
Боевую задачу, как сообщается, выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов – результаты боевой работы уточняются
"Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны системно применяют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа. Далее будет… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
