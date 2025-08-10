Дроны атаковали Саратовскую область РФ: предположительно, горит НПЗ, есть погибший
Киев • УНН
В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.
В ночь на воскресенье, 10 августа, неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
В частности, жители жаловались на взрывы и пожар в областном центре в районе нефтеперерабатывающего завода.
По словам очевидцев, было слышно около 15 взрывов и работала сирена воздушной опасности в южной части Саратова
Вскоре губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о взрывах.
Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы
Впоследствии он сообщил, что один из БПЛА упал во дворе жилого дома.
Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб
Напомним
7 августа Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов РФ, в том числе Афипского НПЗ в Краснодарском крае.
