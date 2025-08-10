$41.460.00
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 27407 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 89292 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 80351 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 255709 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 143630 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 315494 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 291445 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106047 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148674 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78948 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Дроны атаковали Саратовскую область РФ: предположительно, горит НПЗ, есть погибший

Киев • УНН

 • 86 просмотра

В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.

Дроны атаковали Саратовскую область РФ: предположительно, горит НПЗ, есть погибший

В ночь на воскресенье, 10 августа, неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

В частности, жители жаловались на взрывы и пожар в областном центре в районе нефтеперерабатывающего завода.

По словам очевидцев, было слышно около 15 взрывов и работала сирена воздушной опасности в южной части Саратова

- отмечалось на одном из ресурсов.

Вскоре губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о взрывах.

Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы

- написал чиновник.

Впоследствии он сообщил, что один из БПЛА упал во дворе жилого дома.

Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб

- рассказал Бусаргин.

Напомним

7 августа Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов РФ, в том числе Афипского НПЗ в Краснодарском крае.

Российские города под атакой дронов: в Сочи взрывы и пожар на НПЗ (видео)03.08.25, 04:52 • 4948 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира