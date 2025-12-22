"Файлы Эпштейна": в прокуратуре пообещали обнародование всех материалов по Трампу

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил в воскресенье, что все материалы с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в документах, связанных с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, будут обнародованы, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

"Белый дом заявил, что президент Трамп включен в файлы. Можете ли вы гарантировать, что каждое упоминание и каждая фотография президента Трампа в "файлах Эпштейна" будут обнародованы?" - спросили Бланша в эфире NBC News.

"Да, да, я уже говорил это три, четыре раза, мы уже говорили это раньше, и президент Трамп неоднократно говорил это еще до своего избрания. И с момента избрания, все лето, он говорил одно и то же: "Мне нечего скрывать", - сказал Бланш.

"И поэтому, конечно, это так. Но позвольте мне просто убедиться, что все понимают, что если он, цитирую, "есть в файлах Эпштейна", это не потому, что он имел какое-то отношение к ужасным преступлениям, точка. Но да, если упоминается президент Трамп, если у нас есть фотографии президента Трампа или кого-то другого, они, конечно, будут обнародованы, за исключением любых жертв или тех, кто выжил, которых мы идентифицировали", - добавил он.

Дополнение

Последние несколько месяцев администрация Трампа сталкивалась с пристальным вниманием относительно обработки документов, связанных с Эпштейном, как со стороны демократов, так и республиканцев, а также относительно отношений президента с опальным финансистом.

Ранее Бланш заявлял, что Министерство юстиции США (DOJ) не собирается обнародовать все "файлы Эпштейна", как того требует новое законодательство. Однако в прошлую пятницу ведомство обнародовало часть документов. В субботу было обнародовано еще несколько документов.

Заместитель генерального прокурора США заявил, что его ведомство собирается обнародовать "несколько сотен тысяч" документов, сообщает Fox News. Позже он добавил, что "в течение следующих нескольких недель я ожидаю еще несколько сотен тысяч". Бланш объяснил задержку с документами необходимостью вычеркнуть имена и информацию, которая может идентифицировать свидетелей.

Однако в субботу несколько СМИ сообщили, что 16 документов, включая фотографии президента США, были удалены с сайта Министерства юстиции США.

В ответ на удаление Министерство юстиции США заявило, что "фотографии и другие материалы будут продолжать проверяться и редактироваться в соответствии с законом с большой осторожностью по мере получения дополнительной информации".

В воскресенье Бланш заявил, что удаление "не имеет ничего общего" с президентом США и что оно произошло по просьбе групп защиты жертв.

Фото Трампа вернули в «файлы Эпштейна»: Минюст США объяснил проверку снимка

Законодатели, такие как представитель Палаты представителей США республиканец Томас Масси, который вместе с представителем Палаты представителей демократом Ро Ханной возглавил инициативу по обнародованию документов, связанных с Эпштейном, раскритиковали администрацию за частичное обнародование документов.

Дополнение

19 декабря Министерство юстиции США начало публиковать тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна. CBS News обнаружила, что по меньшей мере 550 страниц полностью отредактированы. Эти документы содержат фотографии известных людей, изображения из его домов и протоколы расследований, детализирующие обвинения против покойного сексуального преступника.