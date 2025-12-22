"Файлы Эпштейна": в прокуратуре пообещали обнародование всех материалов по Трампу

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 9200 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 22810 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 36317 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 40287 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 47030 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 41734 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 51146 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73271 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 92611 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 46129 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
87%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 16786 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 15177 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 21048 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 23379 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 20555 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 36152 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 58788 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 92613 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 129818 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 98030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 6828 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 5880 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 23464 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 24814 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 36696 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Старлинк
Сухой Су-30

"Файлы Эпштейна": в прокуратуре пообещали обнародование всех материалов по Трампу

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш анонсировал обнародование всех документов с участием Дональда Трампа по делу Джеффри Эпштейна. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

"Файлы Эпштейна": в прокуратуре пообещали обнародование всех материалов по Трампу

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил в воскресенье, что все материалы с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в документах, связанных с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, будут обнародованы, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

"Белый дом заявил, что президент Трамп включен в файлы. Можете ли вы гарантировать, что каждое упоминание и каждая фотография президента Трампа в "файлах Эпштейна" будут обнародованы?" - спросили Бланша в эфире NBC News.

"Да, да, я уже говорил это три, четыре раза, мы уже говорили это раньше, и президент Трамп неоднократно говорил это еще до своего избрания. И с момента избрания, все лето, он говорил одно и то же: "Мне нечего скрывать", - сказал Бланш.

"И поэтому, конечно, это так. Но позвольте мне просто убедиться, что все понимают, что если он, цитирую, "есть в файлах Эпштейна", это не потому, что он имел какое-то отношение к ужасным преступлениям, точка. Но да, если упоминается президент Трамп, если у нас есть фотографии президента Трампа или кого-то другого, они, конечно, будут обнародованы, за исключением любых жертв или тех, кто выжил, которых мы идентифицировали", - добавил он.

Дополнение

Последние несколько месяцев администрация Трампа сталкивалась с пристальным вниманием относительно обработки документов, связанных с Эпштейном, как со стороны демократов, так и республиканцев, а также относительно отношений президента с опальным финансистом.

Ранее Бланш заявлял, что Министерство юстиции США (DOJ) не собирается обнародовать все "файлы Эпштейна", как того требует новое законодательство. Однако в прошлую пятницу ведомство обнародовало часть документов. В субботу было обнародовано еще несколько документов.

Заместитель генерального прокурора США заявил, что его ведомство собирается обнародовать "несколько сотен тысяч" документов, сообщает Fox News. Позже он добавил, что "в течение следующих нескольких недель я ожидаю еще несколько сотен тысяч". Бланш объяснил задержку с документами необходимостью вычеркнуть имена и информацию, которая может идентифицировать свидетелей.

Однако в субботу несколько СМИ сообщили, что 16 документов, включая фотографии президента США, были удалены с сайта Министерства юстиции США.

В ответ на удаление Министерство юстиции США заявило, что "фотографии и другие материалы будут продолжать проверяться и редактироваться в соответствии с законом с большой осторожностью по мере получения дополнительной информации".

В воскресенье Бланш заявил, что удаление "не имеет ничего общего" с президентом США и что оно произошло по просьбе групп защиты жертв.

Фото Трампа вернули в «файлы Эпштейна»: Минюст США объяснил проверку снимка22.12.25, 01:47 • 3168 просмотров

Законодатели, такие как представитель Палаты представителей США республиканец Томас Масси, который вместе с представителем Палаты представителей демократом Ро Ханной возглавил инициативу по обнародованию документов, связанных с Эпштейном, раскритиковали администрацию за частичное обнародование документов.

Дополнение

19 декабря Министерство юстиции США начало публиковать тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна. CBS News обнаружила, что по меньшей мере 550 страниц полностью отредактированы. Эти документы содержат фотографии известных людей, изображения из его домов и протоколы расследований, детализирующие обвинения против покойного сексуального преступника.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты