Генштаб підтвердив влучання БпЛА по нафтопереробному заводу у саратові
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив удар БпЛА по Саратовському НПЗ. На підприємстві зафіксовано вибухи та пожежу.
Внаслідок влучання дрону на території російського підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ідеться про завод у місті саратов; річна потужність переробки на цьому підприємстві становить до 7 мільйонів тонн нафти. Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Вночі Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, рф).
Зазначено, що внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
Довідка
Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури російської федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.
Нагадаємо
УНН передавав, що у ніч на неділю,10 серпня, дрони атакували саратовську область рф.