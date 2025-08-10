Генштаб подтвердил попадание БпЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил удар БпЛА по Саратовскому НПЗ. На предприятии зафиксированы взрывы и пожар.
В результате попадания дрона на территории российского предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Речь идет о заводе в городе Саратов; годовая мощность переработки на этом предприятии составляет до 7 миллионов тонн нефти. Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Ночью Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область, РФ).
Отмечено, что в результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Справка
Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры Российской Федерации, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.
Напомним
УНН передавал, что в ночь на воскресенье, 10 августа, дроны атаковали Саратовскую область РФ.