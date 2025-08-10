Не лише саратов: у російському місті ухта дрони атакували НПЗ, відео
Київ • УНН
У місті ухта республіки комі рф вибухи пошкодили місцевий нафтопереробний завод. Атака БПЛА відбулася за 2000 км від України, мобільний інтернет у республіці вимкнули.
У неділю, 10 серпня, у місті ухта республіки комі рф пролунали вибухи – постраждав місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, за допомогою БПЛА було атаковано місцевий НПЗ. Біля заводу працюють спецслужби, а в самій республіці почали вимикати мобільний інтернет.
Тим часом в мережі почали з’являтися відповідні відео.
Додатково
Місто ухта знаходиться за 2000 км від України. Повідомляється, що дрони долетіли до нього вперше.
Станом на 2024 рік тут проживало 77187 чоловік: у місті народився російський терорист арсен павлов, більш відомий за позивним "моторола". Він загинув восени 2016 року у окупованому Донецьку.
Нагадаємо
В ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БПЛА впав у житловому дворі.
Пізніше Генштаб ЗСУ ЗСУ підтвердив удар БПЛА по НПЗ у саратові.