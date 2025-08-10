$41.460.00
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Не лише саратов: у російському місті ухта дрони атакували НПЗ, відео

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У місті ухта республіки комі рф вибухи пошкодили місцевий нафтопереробний завод. Атака БПЛА відбулася за 2000 км від України, мобільний інтернет у республіці вимкнули.

Не лише саратов: у російському місті ухта дрони атакували НПЗ, відео

У неділю, 10 серпня, у місті ухта республіки комі рф пролунали вибухи – постраждав місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, за допомогою БПЛА було атаковано місцевий НПЗ. Біля заводу працюють спецслужби, а в самій республіці почали вимикати мобільний інтернет.

Тим часом в мережі почали з’являтися відповідні відео.

Додатково

Місто ухта знаходиться за 2000 км від України. Повідомляється, що дрони долетіли до нього вперше.

Станом на 2024 рік тут проживало 77187 чоловік: у місті народився російський терорист арсен павлов, більш відомий за позивним "моторола". Він загинув восени 2016 року у окупованому Донецьку.

Нагадаємо

В ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БПЛА впав у житловому дворі.

Пізніше Генштаб ЗСУ ЗСУ підтвердив удар БПЛА по НПЗ у саратові.

Євген Устименко

Війна
Україна
Донецьк