Не только саратов: в российском городе ухта дроны атаковали НПЗ, видео
Киев • УНН
В городе ухта республики коми рф взрывы повредили местный нефтеперерабатывающий завод. Атака БПЛА произошла в 2000 км от Украины, мобильный интернет в республике отключили.
В воскресенье, 10 августа, в городе ухта республики Коми рф прогремели взрывы – пострадал местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
По предварительным данным, с помощью БПЛА был атакован местный НПЗ. Возле завода работают спецслужбы, а в самой республике начали отключать мобильный интернет.
Тем временем в сети начали появляться соответствующие видео.
Дополнительно
Город ухта находится в 2000 км от Украины. Сообщается, что дроны долетели до него впервые.
По состоянию на 2024 год здесь проживало 77187 человек: в городе родился российский террорист арсен павлов, более известный по позывному "Моторола". Он погиб осенью 2016 года в оккупированном Донецке.
Напомним
В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали саратовскую область рф, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар БПЛА по НПЗ в саратове.