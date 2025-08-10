Атака БПЛА в ухті: дрони ГУР атакували НПЗ за 2000 кілометрів від України
Київ • УНН
Дрони ГУР МОУ уразили НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" за дві тисячі кілометрів від кордону з Україною. Атакований об'єкт бере участь у постачанні паливно-мастильних матеріалів окупаційній армії.
У неділю, 10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Про це журналісту УНН повідомили в ГУР.
Деталі
Як повідомляють джерела в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській республіці комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.
За інформацією тамтешніх телеграм-каналів, місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, "швидкі" та інші екстрені служби. Окремі місцеві публіки повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету.
Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.
Нагадаємо
У місті ухта республіки комі рф вибухи пошкодили місцевий нафтопереробний завод. Через атаку в ухті і по всій республіці почали вимикати мобільний інтернет.
Також УНН повідомляв, що у ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БПЛА впав у житловому дворі.
Пізніше Генштаб ЗСУ ЗСУ підтвердив удар БПЛА по НПЗ у саратові.