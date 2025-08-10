$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 15561 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 60176 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 138283 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 106462 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 279082 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 157569 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 339931 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 309540 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107242 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149938 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Атака БПЛА в ухті: дрони ГУР атакували НПЗ за 2000 кілометрів від України

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Дрони ГУР МОУ уразили НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" за дві тисячі кілометрів від кордону з Україною. Атакований об'єкт бере участь у постачанні паливно-мастильних матеріалів окупаційній армії.

Атака БПЛА в ухті: дрони ГУР атакували НПЗ за 2000 кілометрів від України

У неділю, 10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Про це журналісту УНН повідомили в ГУР.

Деталі

Як повідомляють джерела в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській республіці комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

За інформацією тамтешніх телеграм-каналів, місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, "швидкі" та інші екстрені служби. Окремі місцеві публіки повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету.

Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Нагадаємо

У місті ухта республіки комі рф вибухи пошкодили місцевий нафтопереробний завод. Через атаку в ухті і по всій республіці почали вимикати мобільний інтернет.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БПЛА впав у житловому дворі.

Пізніше Генштаб ЗСУ ЗСУ підтвердив удар БПЛА по НПЗ у саратові.

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна