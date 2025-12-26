Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямку

$42.150.05
25 грудня, 16:14
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 46646 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 80019 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 13001 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 16479 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 17580 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 20363 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 26606 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямку

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону знищили гармату Д-30, комплекс радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку та укриття російських загарбників на Північно-Слобожанському напрямку. Внаслідок операції російські війська зазнали втрат у живій силі.

Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямку

Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону знищили гармату Д-30, комплекс радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку та укриття російських загарбників на Північно-Слобожанському напрямку. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) та оприлюднила відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

У результаті ефективної роботи операторами підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку знищено ворожу пушку Д-30, засоби зв'язку, РЕБ та укриття противника

- йдеться у дописі до відео.

Також вказується, що внаслідок операції російські війська зазнали втрат у живій силі.

Нагадаємо

Оператори дронів 78-ї окремої Десантно-штурмової бригади уразили російську самохідну артилерійську установку "Гвоздика" у курській області рф. Про це військові повідомили у Facebook і оприлюднили відповідне відео.

На аеродромі під липецьком уражено два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27: ГУР показало відео 22.12.25, 08:49 • 5600 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

