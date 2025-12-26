Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямку
Київ • УНН
Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону знищили гармату Д-30, комплекс радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку та укриття російських загарбників на Північно-Слобожанському напрямку. Внаслідок операції російські війська зазнали втрат у живій силі.
Деталі
У результаті ефективної роботи операторами підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку знищено ворожу пушку Д-30, засоби зв'язку, РЕБ та укриття противника
Також вказується, що внаслідок операції російські війська зазнали втрат у живій силі.
Нагадаємо
Оператори дронів 78-ї окремої Десантно-штурмової бригади уразили російську самохідну артилерійську установку "Гвоздика" у курській області рф. Про це військові повідомили у Facebook і оприлюднили відповідне відео.
