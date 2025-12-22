На аеродромі під липецьком уражено два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27: ГУР показало відео

$42.250.09
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 16276 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 30239 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 34491 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 42285 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 39362 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 48812 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72631 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 87068 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45826 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 12014 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438002:28 • 9914 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 15797 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 18031 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 15250 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 30655 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 53305 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 87068 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 124325 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 92887 перегляди
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 522 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 770 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 21274 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 22750 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 34745 перегляди
На аеродромі під липецьком уражено два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27: ГУР показало відео

Київ • УНН

 • 2988 перегляди

ГУР Міноборони повідомило про ураження ворожих винищувачів Су-30 та Су-27 на російському військовому аеродромі під ліпєцком. Операція, реалізована представником руху опору, вивела з ладу два літаки вартістю до 100 мільйонів доларів.

На аеродромі під липецьком уражено два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27: ГУР показало відео

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про ураження ворожих винищувачів Су-30 та Су-27 і оприлюднило відео та деталі унікальної операції ГУР в ліпєцку, пише УНН.

У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа - горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27. Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу

- повідомили у ГУР у соцмережах.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, як вказано, може становити до 100 мільйонів доларів.

"Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82" вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму. Планування спецоперації на аеродромі під ліпєцком зайняло два тижні", - розповіли у ГУР.

"Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім - безперешкодно залишити аеродром", - вказали у розвідці.

Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму20.12.25, 11:25 • 27758 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Су-27
Су-30
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна