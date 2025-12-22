На аеродромі під липецьком уражено два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27: ГУР показало відео
Київ • УНН
ГУР Міноборони повідомило про ураження ворожих винищувачів Су-30 та Су-27 на російському військовому аеродромі під ліпєцком. Операція, реалізована представником руху опору, вивела з ладу два літаки вартістю до 100 мільйонів доларів.
Головне управління розвідки Міноборони повідомило про ураження ворожих винищувачів Су-30 та Су-27 і оприлюднило відео та деталі унікальної операції ГУР в ліпєцку, пише УНН.
У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа - горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27. Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу
Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, як вказано, може становити до 100 мільйонів доларів.
"Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82" вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму. Планування спецоперації на аеродромі під ліпєцком зайняло два тижні", - розповіли у ГУР.
"Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім - безперешкодно залишити аеродром", - вказали у розвідці.
