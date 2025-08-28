$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 1780 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 10685 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 30552 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 18739 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 33440 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 77644 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 102692 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 94890 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112999 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81841 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
публикации
СБУ за четыре дня поразила 17 систем ПВО, РЭБ и РЛС россии

Киев • УНН

 • 230 просмотра

СБУ за четыре дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на сумму более 250 млн долларов. Это лишает врага возможности обнаруживать цели и противодействовать украинским беспилотникам.

СБУ за четыре дня поразила 17 систем ПВО, РЭБ и РЛС россии

Менее чем за неделю СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу Безопасности Украины.

Детали

Для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" СБУ понадобилось всего 4 дня. Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке рф достигает более 250 млн долл. США, а для экспорта – в 2,5 раза дороже

- говорится в сообщении.

Сообщается, что на счету воинов:

  • четыре ЗРК "ТОР-М2";
    • три ЗГРК "Панцирь";
      • два ЗРК "С-300";
        • один ЗРК "БУК-М3";
          • радар 50Н6 "С-350";
            • РЛС "Каста-2Е2";
              • РЛС "Подлет";
                • РЭБ "Житель";
                  • РЛС "Небо-СВУ";
                    • РЛК 55Ж6М "Небо-М".

                      Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу 

                      - подчеркивает СБУ.

                      В Азовском море поражен российский корабль "Буян-М" - ГУР28.08.2025, 12:13 • 9076 просмотров

                      Дополнение

                      За последние три года СБУ поразила 11 военных кораблей РФ в Черном море с помощью надводных дронов. На фронте бойцы СБУ поразили более 1 700 российских танков.

                      Анна Мурашко

                      Война в УкраинеТехнологии
                      ЗРК Бук
                      Служба безопасности Украины
                      Ракетный комплекс "Панцирь"
                      Ракетная система С-300