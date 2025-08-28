СБУ за четыре дня поразила 17 систем ПВО, РЭБ и РЛС россии

Менее чем за неделю СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу Безопасности Украины.

Детали

Для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" СБУ понадобилось всего 4 дня. Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке рф достигает более 250 млн долл. США, а для экспорта – в 2,5 раза дороже - говорится в сообщении.

Сообщается, что на счету воинов:

четыре ЗРК "ТОР-М2";

три ЗГРК "Панцирь";

два ЗРК "С-300";

один ЗРК "БУК-М3";

радар 50Н6 "С-350";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Подлет";

РЭБ "Житель";

РЛС "Небо-СВУ";

РЛК 55Ж6М "Небо-М".

Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу - подчеркивает СБУ.

Дополнение

За последние три года СБУ поразила 11 военных кораблей РФ в Черном море с помощью надводных дронов. На фронте бойцы СБУ поразили более 1 700 российских танков.