СБУ за четыре дня поразила 17 систем ПВО, РЭБ и РЛС россии
Киев • УНН
СБУ за четыре дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на сумму более 250 млн долларов. Это лишает врага возможности обнаруживать цели и противодействовать украинским беспилотникам.
Менее чем за неделю СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу Безопасности Украины.
Детали
Для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" СБУ понадобилось всего 4 дня. Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке рф достигает более 250 млн долл. США, а для экспорта – в 2,5 раза дороже
Сообщается, что на счету воинов:
- четыре ЗРК "ТОР-М2";
- три ЗГРК "Панцирь";
- два ЗРК "С-300";
- один ЗРК "БУК-М3";
- радар 50Н6 "С-350";
- РЛС "Каста-2Е2";
- РЛС "Подлет";
- РЭБ "Житель";
- РЛС "Небо-СВУ";
- РЛК 55Ж6М "Небо-М".
Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу
Дополнение
За последние три года СБУ поразила 11 военных кораблей РФ в Черном море с помощью надводных дронов. На фронте бойцы СБУ поразили более 1 700 российских танков.